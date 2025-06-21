Buğday tarlasında yangın: Biri ağır, beş yaralı
Şanlıurfa'da buğday ekili arazide çıkan yangında biri ağır, beş kişi yaralandı.
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesine bağlı Elbeğdin ve Satıcık Mahalleleri arasında bulunan buğday ekili arazide çıktı.
Çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayıldı.
İtfaiye ve vatandaşların müdahalesiyle saatler sonra kontrol altına alınan yangında büyük çapta maddi zarar oluştu.
BİRİ AĞIR, BEŞ YARALI
Yangına müdahale eden beş kişi yaralandı.
Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan T.G.'nin vücudunda ağır yanıklar oluştuğu, durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
T.G., sevk edildiği Şanlıurfa Mehmet Akif inan Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki yoğun bakımda ünitesindeki tedavisinin sürdüğü bildirildi.
Öte yandan yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.
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