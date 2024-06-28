Buğday yüklü TIR Anadolu Otoyolu'nda devrildi

Otoyolun Dilovası geçişi Ankara istikameti Diliskelesi Mahallesi mevkisinde, Rıza Ç. idaresindeki buğday yüklü TIR devrildi.
TIR'ın kasasındaki buğday yola savruldu, ekipler otoyolu trafiğe kapattı. Polis ekipleri, sürücüleri Dilovası gişelerine yönlendirdi.
Kazada yaralanan sürücü, ambulansla Gebze'deki özel bir hastaneye kaldırıldı.
Ekiplerin aracı kaldırma ve yola savrulan buğdayı temizleme çalışmalarının ardından ulaşım normale döndü.
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