Buğday yüklü TIR Anadolu Otoyolu'nda devrildi

Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde devrilen buğday yüklü TIR'ın sürücüsü yaralandı, kaza nedeniyle ulaşım aksadı.

Buğday yüklü TIR Anadolu Otoyolu'nda devrildi

Otoyolun Dilovası geçişi Ankara istikameti Diliskelesi Mahallesi mevkisinde, Rıza Ç. idaresindeki buğday yüklü TIR devrildi.

TIR'ın kasasındaki buğday yola savruldu, ekipler otoyolu trafiğe kapattı. Polis ekipleri, sürücüleri Dilovası gişelerine yönlendirdi.

Kazada yaralanan sürücü, ambulansla Gebze'deki özel bir hastaneye kaldırıldı.

Ekiplerin aracı kaldırma ve yola savrulan buğdayı temizleme çalışmalarının ardından ulaşım normale döndü.

TÜRKİYE HABERLERİ

İzmir Seferihisar'da orman yangını

İzmir Seferihisar'da orman yangını

Bartın'da rüzgarın kopardığı elektrik telleri ormanda yangın çıkardı

Bartın'da rüzgarın kopardığı elektrik telleri ormanda yangın çıkardı

Üsküdar'da taksiye çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı

Üsküdar'da taksiye çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı

Muğla açıklarında 21 düzensiz göçmen kurtarıldı

Muğla açıklarında 21 düzensiz göçmen kurtarıldı

Samsun'da denize giren emekli astsubay, boğuldu

Samsun'da denize giren emekli astsubay, boğuldu

Samsun'da trafik kazası: 3 yaralı

Samsun'da trafik kazası: 3 yaralı

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...