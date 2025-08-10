Buğday yüklü traktör devrildi: İki ölü

Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde buğday yüklü traktörün devrilmesi sonucu iki kişi hayatını kaybetti.



Celil Alnıaçık (59) yönetimindeki plakası henüz öğrenilemeyen traktör, Sivas-Tokat kara yolu Çamlıbel Geçidi'nde devrildi.



İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Sürücü ile yanındaki Bedir Alnıaçık (74) kaza yerinde yaşamını yitirdi.



Cenazeler, Yıldızeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.