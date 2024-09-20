"Buğdaylar çürüyor" iddiasına TMO'dan yanıt

İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez'in Balıkesir'de toprak altında muhafaza edilen buğdayların çürütüldüğü iddiasına Toprak Mahsülleri Ofisi'nden (TMO) yanıt geldi. Açıklamada bunun yıllardır kullanılan bir stoklama yöntemi olduğu ve ürünlerin sağlıklı bir şekilde saklandığı belirtildi.

"Buğdaylar çürüyor" iddiasına TMO'dan yanıt
Turhan Çömez

İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, sosyal medya hesabından toğrağa gömülen buğday çuvalllarını göstererek ithal buğdayın silolara koyulduğunu, yerli üretimlerin bu şekilde saklandığını öne sürdü.

Çömez'in iddiasını Toprak Mahsülleri Ofisi (TMO) asılsız ve maksatlı olduğunu dile getirdi.

TMO'nun kurulduğu günden beri bu yöntemin kullanıldığının belirtildiği açıklamada, ürünlerin herhangi bir kayba uğramaması için 15 günde bir kontrolünün yapıldığı ifade edildi.

Açıklamada söz konusu alandaki ürünlerin de 30 Ağustos itibarıyla tasfiye edildiği belirtildi.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

Öne Çıkan Video

İp üstünde Asya'dan Avrupa'ya: Estonyalı akrobat Boğaz'ı geçecek

TÜRKİYE HABERLERİ

Türkşeker fabrikalarına 1350 geçici işçi alınacak (Türkşeker işçi alımı başvuru tarihleri)

Türkşeker fabrikalarına 1350 geçici işçi alınacak (Türkşeker işçi alımı başvuru tarihleri)

Şanlıurfa'da otomobil ile yakıt tankeri çarpıştı: 4 yaralı

Şanlıurfa'da otomobil ile yakıt tankeri çarpıştı: 4 yaralı

Çocuğuna rapor vermedi diye doktoru dövdü

Çocuğuna rapor vermedi diye doktoru dövdü

İzmir'de bıçaklı kavga: 1 ölü

İzmir'de bıçaklı kavga: 1 ölü

Otomobil su tankına çarptı: 1 yaralı

Otomobil su tankına çarptı: 1 yaralı

Tekirdağ'da ev yangını: 1 ölü

Tekirdağ'da ev yangını: 1 ölü

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...