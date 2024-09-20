"Buğdaylar çürüyor" iddiasına TMO'dan yanıt

İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, sosyal medya hesabından toğrağa gömülen buğday çuvalllarını göstererek ithal buğdayın silolara koyulduğunu, yerli üretimlerin bu şekilde saklandığını öne sürdü.



Çömez'in iddiasını Toprak Mahsülleri Ofisi (TMO) asılsız ve maksatlı olduğunu dile getirdi.



TMO'nun kurulduğu günden beri bu yöntemin kullanıldığının belirtildiği açıklamada, ürünlerin herhangi bir kayba uğramaması için 15 günde bir kontrolünün yapıldığı ifade edildi.



Açıklamada söz konusu alandaki ürünlerin de 30 Ağustos itibarıyla tasfiye edildiği belirtildi.