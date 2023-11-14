Buğdayların arasından tabanca, tüfek ve uyuşturucu çıktı

Diyarbakır'da polisin bir eve düzenlediği operasyonda ambar olarak kullanılan alandaki buğdayların arasına gizlenmiş tabanca, tüfek ve uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan Y.G., tutuklandı.

Buğdayların arasından tabanca, tüfek ve uyuşturucu çıktı

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kocaköy ilçesindeki bir eve ve eklentisine operasyon düzenledi.

Ekipler, evdeki Y.G’yi gözaltına aldı. Evin ambar olarak kullanılan bölümünde arama yapan ekipler, buğdayların arasına gizlenmiş 1 uzun namlulu tüfek, tüfeğe ait 6 şarjör, 1 ruhsatsız tabanca, tabancaya ait 2 şarjör, 260 değişik çaplarda fişek, 1 ruhsatsız av tüfeği ve 1 kilo esrar ele geçirildi. 

Buğdayların arasından tabanca, tüfek ve uyuşturucu çıktı - 1

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Y.G., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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