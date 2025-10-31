Bugün 15 lira, yarın 7 bin 438 lira: Ehliyet yenilemede süre doldu

Yeni tip sürücü belgeleri, 1 Ocak 2016'da verilmeye başlandı. Eski tip ehliyetlerin yenilenmesi için başlangıçta son tarih 31 Aralık 2020 olarak belirlenmişti.



Bu süre, vatandaşların mağduriyet yaşamaması için 4 kez uzatıldı ve bugün sona erdi.

Bugüne kadar 36 milyon 216 bin 16 kişi ehliyetini yenilerken, 1 milyon 843 bin 722 kişi hala eski tip sürücü belgesini kullanmaya devam ediyordu.

Vatandaşlar, bugün son kez 15 lira ödeyerek ehliyetlerini yenileyebildi. Yarın yenileme ücretleri büyük ölçüde artacak.

B sınıfı ehliyetini yarın yenilemek isteyenler 7 bin 438 lira 60 kuruş, A, A1, A2 ve F sınıfı sürücü belgesi sahipleri 3 bin 643 lira 10 kuruş, B1, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE, G ve M sınıfı belge sahipleri ise 11 bin 235 lira 60 kuruş ödeyecek.

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü verilerine göre, ekim ayında 214 bin 725 kişi ehliyetini yeniledi. Son 10 iş gününde ise 129 bin 536 sürücü yeni tip ehliyet aldı.



EHLİYET YENİLEME NASIL YAPILIR?

Ehliyetini yenilemek isteyenler, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü internet sitesinden veya Alo 199 üzerinden randevu oluşturabiliyor.

Yenileme ücreti anlaşmalı bankalara ya da Gelir İdaresi Başkanlığı sisteminden ödeniyor.

Vatandaşların ayrıca sağlık raporu alması ve gerekli belgeleri randevu günü nüfus müdürlüğüne teslim etmesi gerekiyor.



GEREKLİ BELGELER NELER?



Kimlik belgesi



Kayıp/çalıntı değilse mevcut sürücü belgesi



Sürücü sağlık raporu



Sürücü belgesi değerli kâğıt bedeli ve vakıf payı



Bir adet biyometrik fotoğraf



Kan gurubunu belirtir belge veya yazılı beyan



Adli Sicil Belgesi (Elektronik ortamda sistemden kontrol edilmektedir.)

