Bugün 17 Şubat Dünya Kediler Günü: Kediler Günü nasıl ortaya çıktı?

17 Şubat Dünya Kediler Günü, her yıl çok sayıda kedisever tarafından kutlanıyor. İlk kez 2002 yılında İtalya'da ortaya çıkan Dünya Kedi Günü'nün yanı sıra Dünya Kediler Günü ile karıştırılan Uluslararası Kedi Günü de 8 Ağustos'ta kutlanıyor.



DÜNYA KEDİLER GÜNÜ HANGİ ÜLKEDE NE ZAMAN KUTLANIYOR?



Avrupa'daki birçok ülke 17 Şubat'ı Kediler Günü olarak kabul ediyor.



Öte yandan Kediler Günü Amerika Birleşik Devletleri’nde 29 Ekim, Rusya’da ise 1 Mart tarihlerinde kutlanıyor.



Dünya Kedi Günü ile karıştırılan Uluslararası Kedi Günü, 2002 yılında Uluslararası Hayvan Refahı Fonu tarafından oluşturuldu.



DÜNYA KEDİLER GÜNÜ NASIL ORTAYA ÇIKTI?



1990 yılında İtalyan gazeteci Claudia Angeletti, Tuttogatto dergisinde okurlarına bu konuda bir anket yaptı.



Kazanan Oriella Del Col isimli kişinin 17 Şubat teklifi oldu ve bu tarih "Dünya Kediler Günü" olarak benimsendi.



SOSYAL MEDYADA "KEDİLER GÜNÜ"



Dünya Kediler Günü, Türkiye'de X başta olmak üzere Instagram ve Facebook gibi sosyal medya platformlarında çeşitli paylaşımlarla kutlanıyor



Pek çok şahsi X kullanıcısının yanı sıra, belediyeler ve kurumsal hesaplardan da Dünya Kediler Günü'ne özel paylaşımlar yapılıyor.

