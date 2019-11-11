Bugün 25 bin 'sabun ağacı' dikilecek (11 Kasım'da 11 milyon fidan)

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın "11 Kasım'da 11 milyon fidan" sloganıyla organize ettiği "Geleceğe Nefes' kampanyası bugün başladı.

Orman Genel Müdürlüğü'nün yürüttüğü kampanya kapsamında 28 orman bölge müdürlüğü, 246 orman işletme müdürlüğü, 28 orman fidanlık müdürlüğü, 2 bin 140 orman işletme şefliği, 158 ağaçlandırma ve toprak muhafaza şefliği ile 45 fidanlık şefliği fidan dikimi için seferber olacak. Türkiye'nin 81 vilayetinde milyonlarca ağaç dikilecek. Kampanya kapsamda her bölgede o bölgenin doğal şartlarına uygun fidanlar toprakla buluşacak.



BİR İLK OLACAK

Hürriyet gazetesinden Musa Kesler'in haberine göre, kampanyanın gözdesi ise bu yıl Türkiye'de ilk kez dikilecek olan 'sabun ağacı' oldu.

Literatürdeki adı ‘sapindus mukorossi' olan, sabun ve şampuan yapımında kullanılan, ayrıca dermatolojik birçok faydası bulunduğu belirtilen sabun ağacı için 2018 yılı sonbaharında Hindistan'dan 104 kilo tohum ithal edildi. Bu tohumlar Adana, Antalya, Ankara, Bursa, Eskişehir, İzmir, Muğla, Trabzon ve Zonguldak orman bölge müdürlüklerine bağlı 10 ayrı fidanlığa dağıtılarak çimlenme ve fidan üretimi başlatıldı. Süreç sonunda 25 bine yakın fidan yetiştirildi.

Kaplı, tüplü ve çıplak köklü olarak yapılan üretimde fidanlar, en iyi gelişimi Karadeniz Bölgesi'nde gösterdi. Planlanan sürede 90 santimetre boya ulaştılar. Bugün başlatılacak kampanyayla Doğu Karadeniz Bölgesi'nde ve Akdeniz'in bazı kesimlerinde dikimine başlanacağı öğrenildi.



ERDOĞAN'DAN DESTEK ÇAĞRISI

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise Twitter hesabından, “#11milyonfidan" etiketiyle yaptığı paylaşımda, "Ağaç ve orman sevgisini yaygınlaştırmak, evlatlarımıza daha yeşil bir Türkiye miras bırakmak için tüm vatandaşlarımızin güçlü desteklerini bekliyoruz” dedi.

DOĞAL DETERJAN

- Ağaç boyu 25 metreye kadar ulaşabilen sabun ağacı 90 yıl yaşayabiliyor. Asya'nın tropikal ve alt tropikal bölgelerinde kullanılan son derece değerli bir tibbi bitki olan bu ağaç 8-10 yıl sonra meyve vermeye başlıyor. Sapindus mukorossi, tüm sabun ağaçlarının en yüksek saponin (doğal bir deterjan) içeren türü olarak biliniyor. Diğer bazı özellikleri ise şöyle:

- Çinli köylüler geleneksel sabun yapımında kullanır. Günümüzde sivi sabun ve şampuanların içeriğinde yer alır.

- Cilde sürüldüğünde, cildi güzelleştirir ve çiller ile lekeleri giderir. Cildi besler, yumuşatır ve pürüzsüz bir hal almasını sağlar.



- Hindistan ve Nepal'de insanlar yüzyıllardır çamaşırlarını bununla yıkar.



- Çatlamış elleri onarır. Etkileri elde ve ciltte 2 hafta içinde gözle görünür bir hale gelmeye başlar.



- Saç ve vücuttaki parazit, bit ve kepeği önleyici bir etkiye sahiptir.



- İpek ve yünlüler için idealdir.

