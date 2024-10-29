Bugün bankalar açık mı? 29 Ekim'de bankalar çalışıyor mu? (2024 resmi tatil takvimi)

29 Ekim'de bankalar açık mı, çalışıyor mu? Sorusunun yanıtı, özel işlerini halletmek isteyen vatandaşların gündeminde yer almaya başladı.



BUGÜN BANKALAR AÇIK MI?



29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda bankaların çalışma saatleri merak ediliyor. Bankaların mesai düzenlemesine göre bankalar resmi tatillerde hizmet vermiyor.



28 Ekim Pazartesi günü öğlene kadar açık olan bankalar, 29 Ekim'de ise hizmet vermeyecek.



28 Ekim'de öğleden sonra yapılacak limit üstü EFT/Havale işlemlerinin hesaba geçmesi ancak 30 Ekim Çarşamba tarihinde mümkün olacak.

