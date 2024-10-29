Bugün bankalar açık mı? 29 Ekim'de bankalar çalışıyor mu? (2024 resmi tatil takvimi)
29 EkimSalı günü (bugün) bankaların açık olup olmadığı birçok vatandaşın merak ettiği konular arasında yer almaya başladı. Havale, EFT veya fatura ödeme gibi işlemler için banka ziyaretinde bulunmak isteyen vatandaşlar, bankaların 29 Ekim mesaisini araştırıyor. Peki, Bugün bankalar açık mı? 29 Ekim'de bankalar çalışıyor mu?
29 Ekim'de bankalar açık mı, çalışıyor mu? Sorusunun yanıtı, özel işlerini halletmek isteyen vatandaşların gündeminde yer almaya başladı.
BUGÜN BANKALAR AÇIK MI?
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda bankaların çalışma saatleri merak ediliyor. Bankaların mesai düzenlemesine göre bankalar resmi tatillerde hizmet vermiyor.
28 Ekim Pazartesi günü öğlene kadar açık olan bankalar, 29 Ekim'de ise hizmet vermeyecek.
28 Ekim'de öğleden sonra yapılacak limit üstü EFT/Havale işlemlerinin hesaba geçmesi ancak 30 Ekim Çarşamba tarihinde mümkün olacak.
29 EKİM TATİLİ KAÇ GÜN?
Cumhuriyet Bayramı'nın ulusal bayram olması nedeniyle 28 Ekim öğleden sonra ve 29 Ekim tam gün olmak üzere bir buçuk gün resmî tatil olarak kabul ediliyor.
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