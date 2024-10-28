Bugün bankalar açık mı,kapalı mı? 28 Ekim Pazartesi günü bankalar çalışıyor mu? (2024 resmi tatil takvimi)
28 Ekim Pazartesi günü (bugün) bankaların açık olup olmadığı birçok vatandaşın merak ettiği konular arasında yer almaya başladı. 29 Ekim Salı günü kutlanacak olan Cumhuriyet Bayramı öncesinde, 28 Ekim günü bankaların tam gün mü, yoksa yarım gün mü çalışıp çalışmadığı sorgulanıyor. 28 Ekim Pazartesi günü bankaların çalışma saatleri belli oldu. Peki, Bugün bankalar açık mı,kapalı mı? 28 Ekim Pazartesi günü bankalar çalışıyor mu?
28 Ekim'de bankalar açık mı, çalışıyor mu? Sorusunun yanıtı, özel işlerini halletmek isteyen vatandaşların gündeminde yer almaya başladı. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesinde, bankalarda EFT, havale gibi işlemlerini halledecek olan vatandaşlar, bankaların çalışma saaatlerini merak ediyor. Vatandaşlar, 28 Ekim Pazartesi günü bankaların çalışıp çalışmadığını öğrenmek ve işlerini ona göre planlamak istiyor. Peki, Bugün bankalar açık mı,kapalı mı? 28 Ekim Pazartesi günü bankalar çalışıyor mu?
BUGÜN BANKALAR AÇIK MI?
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesinde bankaların çalışma saatleri merak ediliyor. Bankaların mesai düzenlemesine göre bankalar resmi tatillerde hizmet vermiyor.
Buna göre; Bankalar 28 Ekim Pazartesi günü öğlene kadar açık olacak ancak öğleden sonra hizmet vermeyecek.
28 Ekim'de öğleden sonra yapılacak limit üstü EFT/Havale işlemlerinin hesaba geçmesi ancak 30 Ekim Çarşamba tarihinde mümkün olacak.
28 EKİM RESMİ TATİL Mİ?
Cumhuriyet Bayramı'nın ulusal bayram olması nedeniyle 28 Ekim öğleden sonra ve 29 Ekim tam gün olmak üzere bir buçuk gün resmî tatil olarak kabul ediliyor.
28 Ekim Pazartesi günü öğleden sonra kamu kurum ve kuruluşları için resmi tatil olacak ancak öğlene kadar mesailer devam edecek.
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