Bugün bankalar açık mı,kapalı mı? 28 Ekim Pazartesi günü bankalar çalışıyor mu? (2024 resmi tatil takvimi)

28 Ekim'de bankalar açık mı, çalışıyor mu? Sorusunun yanıtı, özel işlerini halletmek isteyen vatandaşların gündeminde yer almaya başladı. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesinde, bankalarda EFT, havale gibi işlemlerini halledecek olan vatandaşlar, bankaların çalışma saaatlerini merak ediyor. Vatandaşlar, 28 Ekim Pazartesi günü bankaların çalışıp çalışmadığını öğrenmek ve işlerini ona göre planlamak istiyor. Peki, Bugün bankalar açık mı,kapalı mı? 28 Ekim Pazartesi günü bankalar çalışıyor mu?



BUGÜN BANKALAR AÇIK MI?



29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesinde bankaların çalışma saatleri merak ediliyor. Bankaların mesai düzenlemesine göre bankalar resmi tatillerde hizmet vermiyor.



Buna göre; Bankalar 28 Ekim Pazartesi günü öğlene kadar açık olacak ancak öğleden sonra hizmet vermeyecek.



28 Ekim'de öğleden sonra yapılacak limit üstü EFT/Havale işlemlerinin hesaba geçmesi ancak 30 Ekim Çarşamba tarihinde mümkün olacak.

