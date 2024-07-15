Bugün bankalar açık mı? 15 Temmuz'da bankalar çalışıyor mu?

15 Temmuz bu sene pazartesi gününe denk geldi. 2016'dan bu yana olduğu 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehitleri anılacak, yurt genelinde çeşitli etkinlikler düzenlenecek. Peki, bugün bankalar açık mı? 15 Temmuz'da bankalar çalışıyor mu?

Bugün bankalar açık mı? 15 Temmuz'da bankalar çalışıyor mu?

15 Temmuz'un bu yıl pazartesi gününe denk gelmesi nedeniyle gözler bankaların mesaisine çevrildi. 15 Temmuz, Demokrasi ve Milli Birlik Günü 2016'dan bu yana resmi tatiller arasında bulunuyor. 15 Temmuz 2024 Pazartesi günü resmi tatil olduğu için tüm kamu kurum ve kuruluşları kapalı olacak.

Bugün bankalar açık mı? 15 Temmuz'da bankalar çalışıyor mu? - 1

15 TEMMUZ'DA BANKALAR AÇIK MI?

15 Temmuz'da özel ve kamu bankaları kapalı olacak. Vatandaşlar, 16 Temmuz Salı gününden itibaren banka ziyaretinde bulunup işlemlerini gerçekleştirebilecek. 

15 TEMMUZ'UN TATİL İLAN EDİLMESİ

TBMM’de 15 Temmuz tarihinin resmi tatil olarak ilan edilmesiyle ilgili karar şöyleydi;

MADDE 1- (1) Ankara İline bağlı “Kazan İlçesi”nin adı “Kahramankazan” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2- (1) 17.3.1981 tarihli ve 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanunun 2 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “ve 1 Mayıs günü” ibareleri “,1 Mayıs günü ve 15 Temmuz günü” olarak ve birinci fıkrasının (C) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“C) 1 Ocak günü yılbaşı tatili, 1 Mayıs günü Emek ve Dayanışma Günü ve 15 Temmuz günü Demokrasi ve Direnme Hakkı Günü tatilidir.”

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