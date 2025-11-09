Bugün bir hafta oldu! Kastamonu'da kaybolan anne ile oğlu aranıyor
09.11.2025 14:33
AA, DHA
Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde yedi gün önce evden ayrıldıktan sonra haber alınamayan kadın ile 5 yaşındaki oğlunu arama çalışmaları devam ediyor.
Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde bir hafta önce kaybolan anne ile oğlunu arama çalışmaları sürüyor.
İlçe merkezinde 2 Kasım'da evden ayrılan Huriye Helvacı (43) ile oğlu Osman hakkında yakınlarının kayıp ihbarında bulunmasının ardından emniyet, jandarma ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri ile Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) personeli çalışma yürüttü.
Jandarma ve AFAD ekiplerince, engebeli ve ormanlık arazide drone ile havadan arama yapıldı. Çalışmalara dört iz arama köpek timi de eşlik etti.
Bozkurt ilçesindeki çalışmalar İlişi Çayı çevresinde yoğunlaştı.
EKİPLER İLİŞİ ÇAYINDA
Çalışmalarda Akıncı İHA, Yapay Zeka Görüntü Analiz Timi, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ile teknik istihbarat ekibi, istihbarat araştırma timi, adli kolluk görevlisi, emniyet istihbarat araştırma ekibi, emniyet suç araştırma ekibi arama ve adli soruşturma kapsamında görev aldı.
Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve AFAD ekipleri İlişi Çayı'nda aramalarını sürdürüyor.
Ekipler, arama çalışmasını anne ve oğlunun en son görüldüğü yerler olan Alantepe ve Köseali köyleri ve çevre köylerde yürütüyor.