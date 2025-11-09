Bugün bir hafta oldu! Kastamonu'da kaybolan anne ile oğlu aranıyor

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde bir hafta önce kaybolan anne ile oğlunu arama çalışmaları sürüyor.

İlçe merkezinde 2 Kasım'da evden ayrılan Huriye Helvacı (43) ile oğlu Osman hakkında yakınlarının kayıp ihbarında bulunmasının ardından emniyet, jandarma ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri ile Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) personeli çalışma yürüttü.

Jandarma ve AFAD ekiplerince, engebeli ve ormanlık arazide drone ile havadan arama yapıldı. Çalışmalara dört iz arama köpek timi de eşlik etti.