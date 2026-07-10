"Bugün büyük gün" diyerek aradı dehşeti yaşattı: Bıçak sırtında kırıldı

Antalya 'da bir kadın eski erkek arkadaşının bıçaklı saldırısında yaralandı.

Olay, 21 Haziran 2026 tarihinde Gazipaşa ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Özge Ç. isimli kadın bir süre önce ayrıldığı eski erkek arkadaşı O.K. hakkında tehdit, hakaret ve darp iddialarıyla farklı tarihlerde şikayetçi oldu.

Kadının bu süreçte şüpheli hakkında art arda tedbir ve uzaklaştırma kararları aldırdığı öğrenildi.

CEZAEVİNDEN İZİNLİ ÇIKTI, ANTALYA'YA GELDİ

İddiaya göre başka bir suçtan Samsun'da cezaevinde bulunan O.K., izinli olarak cezaevinden çıktıktan sonra Gazipaşa'ya geldi.

Olay günü iş arkadaşlarıyla birlikte Fidanlık mevkisine giden Özge Ç. ile O.K. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine O.K.'nin yanında bulunan bıçakla kadına saldırdı.

Başından, sırtından ve vücudunun çeşitli bölgelerinden çok sayıda darbe alan genç kadın, saldırı sırasında KADES uygulaması üzerinden yardım çağrısında bulundu.

Bıçağın kadının sırtında kırıldığı, şüphelinin kırılan bıçağın kalan kısmıyla saldırmayı sürdürdüğü ve genç kadını saçlarından tutarak sürüklediği belirtildi.

YARALI HALDE HASTANEYE KALDIRILDI

Çevredeki vatandaşlar ve kadının arkadaşları olaya müdahale ederken, ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı kadın, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Özge Ç. bıçak darbeleri nedeniyle vücudunun çeşitli bölgelerinde yaralar oluştuğu, sol kolunda kas yırtılması ve güç kaybı bulunduğu öğrenildi.

Saldırgan olayın ardından yakalandı.

TELEFONLA ARAYIP "BUGÜN BÜYÜK GÜN" DEDİ

Eski erkek arkadaşından 19 Ocak'ta ayrıldığını belirten Özge Ç., ilişki sürecinde yaşadıkları nedeniyle bu kararı aldığını söyledi.

Ayrılık kararını açıkladığı gün de saldırıya uğradığını söyleyen kadın, yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:

"- Tüm çevreme ve aileme benimle ilgili ölüm tehditleri gönderiyordu. Mart ayında Samsun'da cezaevine girdi ancak cezaevine girdikten sonra da durmadı. Cezaevi numaralarından beni, iş yerimi ve arkadaşlarımı arayarak beni öldüreceğine yönelik tehditlerini sürdürdü."

Saldırıya uğrayan kadının avukatı ise şüphelinin saldırıdan önce kadını arayıp "Bugün büyük gün." dediğini anlattı.