Bugün Dünya Temizlik Günü: Bolu'da onlarca gönüllü çöp topladı

Bugün Dünya Temizlik Günü...

Dünya Temizlik Günü nedeniyle Bolu'da atık toplama etkinliği yapıldı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinasyonunda Gölköy Baraj Gölü çevresinde ve mesire alanında gerçekleştirilen etkinlikte çocuklar, gençler, aileler ve özel sektör çalışanları bir araya geldi.

Katılımcılar, doğanın korunmasına dikkati çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla atık topladı.

Etkinlik boyunca en çok plastik atık, cam şişe ve ambalaj toplandı. Toplanan atıklar, belediye ekiplerince alandan taşındı.