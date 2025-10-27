Bugün fırtına, salı kış havası

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) verilerine göre Marmara ve Ege ile İç Anadolu'nun kuzey ve batı, Karadeniz'in iç kesimlerinde saatteki hızı 70 kilometreye ulaşacak fırtına bekleniyor.



Marmara, Kuzey ve Kıyı Ege, Batı Karadeniz, Eskişehir çevreleri, Ankara ve Çankırı'nın batı ilçeleri, İskenderun Körfezi ve Doğu Akdeniz'de gök gürültülü sağanak görülecek. Yağışlar, öğleden sonra ve akşam Marmara'da, gece saatlerinde ise İzmir ve Manisa çevrelerinde kuvvetli olacak.



Meteoroloji raporlarına göre Balkanlar'dan gelecek soğuk hava dalgası Marmara ve İstanbul'da pazartesi öğle saatlerinden itibaren etkili olacak.



Bugün yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi beklenen hava sıcaklıkları özellikle İstanbul'da gece saatlerinde 15 derecenin altına düşecek.



Soğuk hava sistemi Erzurum, Kars, Ardahan ve Gümüşhane'nin yüksek kesimlerine ise kar getirebilir.

