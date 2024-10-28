Bugün hastane ve eczaneler açık mı? 28-29 Ekim'de hastane ve eczaneler çalışıyor mu? (2024 resmi tatil takvimi)

Bugün eczane ve hastanelerin çalışma saatleri birçok kurumun yarım gün mesai yapacak olması nedeniyle araştırılıyor. Geçirdikleri rahatsızlık nedeniyle veya kontrol amacıyla hastaneye gidecek olan vatandaşlar, 28 Ekim ve 29 Ekim'de eczane ve hastanelerin açık olup olmadığını sorguluyor. Peki, bugün hastane ve eczaneler açık mı?



28 EKİM'DE HASTANELER VE ECZANELER AÇIK MI, ÇALIŞIYOR MU?



28 Ekim Pazartesi günü saat 13.00'e kadar hastane ve eczaneler normal mesailerini yapacak. Saat 13.00'dan itibaren ise hastanelerin sadece acil bölümü hizmet verecek.

