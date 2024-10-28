Bugün hastane ve eczaneler açık mı? 28-29 Ekim'de hastane ve eczaneler çalışıyor mu? (2024 resmi tatil takvimi)
28 Ekim'de hastane ve eczaneler açık olup olmadığı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi tatili nedeniyle merak ediliyor. Doktora gidecek veya randevu alacak olan vatandaşlar bir yandan da eczane ve hastanelerin çalışma saatlerini araştırmaya başladı. Bu yıl 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın Salı gününe denk gelmesi nedeniyle birçok kurum 28 Ekim'de yarım gün, 29 Ekim'de ise tam gün tatil yapacak. Peki, bugün hastane ve eczaneler açık mı? 28-29 Ekim'de hastane ve eczaneler çalışıyor mu?
Bugün eczane ve hastanelerin çalışma saatleri birçok kurumun yarım gün mesai yapacak olması nedeniyle araştırılıyor. Geçirdikleri rahatsızlık nedeniyle veya kontrol amacıyla hastaneye gidecek olan vatandaşlar, 28 Ekim ve 29 Ekim'de eczane ve hastanelerin açık olup olmadığını sorguluyor. Peki, bugün hastane ve eczaneler açık mı?
28 EKİM'DE HASTANELER VE ECZANELER AÇIK MI, ÇALIŞIYOR MU?
28 Ekim Pazartesi günü saat 13.00'e kadar hastane ve eczaneler normal mesailerini yapacak. Saat 13.00'dan itibaren ise hastanelerin sadece acil bölümü hizmet verecek.
29 EKİM'DE HASTANE VE ECZANELER AÇIK MI?
Resmi tatillerde birçok kamu kurum ve kuruluşu hizmet vermezken hastanelerin çalışma saatleri araştırılmaya başladı.
Resmi Gazete'de yer alan bilgilere göre; 1923 yılında Cumhuriyetin ilan edildiği 29 Ekim günü Ulusal Bayramdır.
Bayram 28 Ekim günü saat 13.00'ten itibaren başlar ve 29 Ekim günü devam eder.
Buna göre; 29 Ekim 2024 Salı günü hastaneler açık fakat sadece acil bölümü hizmet verecektir. Eczanelerde de sadece nöbetçi olanlar açık olacak.