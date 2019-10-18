İstanbul hava durumu için Meteoroloji'den son dakika haberi... 18 Ekim Cuma günü hava durumu ne olacak?
Hava Durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden gelen son haberlere göre İstanbul'un bugünü parçalı bulutlu ve gündüz 22 derece olacağı tahmin edilmektedir. Hissedilen sıcaklık ise 24 derece olacaktır.
İstanbul Haftasonu Hava Durumu
Cumartesi İstanbul'da hava durumu tahmini gündüz 23 derece ve çoğunlukla güneşli olacak. Hissedilen Sıcaklık yine tahmini 24 derece olacaktır.
Pazar günü ise tahmini çoğunlukla güneşli ve gündüz 23 derece olacak.