Bugün hava nasıl olacak? (1 Eylül İstanbul hava durumu raporu)

İstanbul hava durumu, üst üste gelen yağış uyarılarının ardından merak ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan 1 Eylül hava durumu tahminine göre, ülkemizin kuzey ve batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Ege, (Sinop hariç) Batı Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ve Tokat çevreleri ile Samsun ve Ordu'nun iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.



BÖLGELERİMİZDE HAVA



MARMARA



Parçalı, yer yer çok bulutlu, Edirne, Çanakkale dışında kalan yerlerin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



BURSA °C, 30°C



Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



EDİRNE °C, 35°C



Parçalı bulutlu



İSTANBUL °C, 30°C



Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



KOCAELİ °C, 31°C



Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE



Parçalı bulutlu, öğleden sonra bölgenin iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



AFYONKARAHİSAR °C, 31°C



Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



DENİZLİ °C, 33°C



Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



İZMİR °C, 31°C



Parçalı bulutlu



MUĞLA °C, 33°C



Parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu kısa süreli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ



Az bulutlu ve açık, öğleden sonra Batı Akdeniz'in parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Doğu Akdeniz’in Toroslar kesiminde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli olarak (30-60 km/saat) esmesi bekleniyor.



ADANA °C, 37°C



Az bulutlu ve açık



ANTALYA °C, 28°C



Az bulutlu ve açık, öğleden sonra iç ve batı kesimleri parçalı bulutlu



HATAY °C, 34°C



Az bulutlu ve açık



ISPARTA °C, 31°C



Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu

İÇ ANADOLU



Az bulutlu, bölgenin kuzey kesimleri parçalı bulutlu, öğleden sonra Ankara'nın kuzeybatı çevreleri ile Eskişehir'in yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın öğleden sonra bölgenin doğu kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli olarak (30-60 km/saat) esmesi bekleniyor.



ANKARA °C, 32°C



Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzeybatı çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



ÇANKIRI °C, 36°C



Parçalı bulutlu, batı çevreleri öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



ESKİŞEHİR °C, 30°C



Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



KONYA °C, 34°C



Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ



Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Sinop dışında) yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



BOLU °C, 25°C



Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



DÜZCE °C, 30°C



Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



KASTAMONU °C, 30°C



Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



SİNOP °C, 32°C



Parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ



Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Tokat çevreleri ile Samsun ve Ordu'nun iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



AMASYA °C, 38°C



Parçalı bulutlu



ARTVİN °C, 36°C



Parçalı bulutlu



ÇORUM °C, 35°C



Parçalı bulutlu



SAMSUN °C, 30°C



Parçalı bulutlu, iç kesimleri öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



DOĞU ANADOLU



Az bulutlu ve açık, öğleden sonra bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın öğleden sonra bölgenin batı kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (30-60 km/saat) esmesi bekleniyor.



ERZURUM °C, 30°C



Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu



KARS °C, 34°C



Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu



MALATYA °C, 38°C



Az bulutlu ve açık



VAN °C, 29°C



Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu



GÜNEYDOĞU ANADOLU



Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.



DİYARBAKIR °C, 40°C



Az bulutlu ve açık



GAZİANTEP °C, 40°C



Az bulutlu ve açık



SİİRT °C, 41°C



Az bulutlu ve açık



ŞANLIURFA °C, 41°C



Az bulutlu ve açık