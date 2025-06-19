Bugün hava nasıl olacak: İki il için sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, ülkenin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu; Trabzon ve Rize’nin iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.



Hava sıcaklığının, yurt genelinde mevsim normallerinin üstünde seyretmesi bekleniyor.



Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.



MARMARA



Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.



BALIKESİR 14°C, 33°C

Az bulutlu ve açık



EDİRNE 18°C, 34°C

Az bulutlu ve açık



İSTANBUL 20°C, 30°C

Az bulutlu ve açık



KIRKLARELİ 18°C, 33°C

Az bulutlu ve açık



EGE



Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.



A.KARAHİSAR 14°C, 30°C

Az bulutlu ve açık



İZMİR 23°C, 36°C

Az bulutlu ve açık



MUĞLA 20°C, 36°C

Az bulutlu ve açık



UŞAK 14°C, 32°C

Az bulutlu ve açık

