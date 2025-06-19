Bugün hava nasıl olacak: İki il için sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji hava sıcaklığının, yurt genelinde mevsim normallerinin üstünde seyretmesinin beklendiğini açıkladı. Trabzon ve Rize’nin iç kesimlerinde ise sağanak yağış görülecek.

Bugün hava nasıl olacak: İki il için sağanak yağış uyarısı

Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, ülkenin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu; Trabzon ve Rize’nin iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının, yurt genelinde mevsim normallerinin üstünde seyretmesi bekleniyor.

Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

MARMARA

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

BALIKESİR 14°C, 33°C
Az bulutlu ve açık

EDİRNE 18°C, 34°C
Az bulutlu ve açık

İSTANBUL 20°C, 30°C
Az bulutlu ve açık

KIRKLARELİ 18°C, 33°C
Az bulutlu ve açık

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR 14°C, 30°C
Az bulutlu ve açık

İZMİR 23°C, 36°C
Az bulutlu ve açık

MUĞLA 20°C, 36°C
Az bulutlu ve açık

UŞAK 14°C, 32°C
Az bulutlu ve açık

Bugün hava nasıl olacak: İki il için sağanak yağış uyarısı - 1

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 20°C, 37°C
Az bulutlu ve açık

ANTALYA 24°C, 38°C
Az bulutlu ve açık

HATAY 20°C, 31°C
Az bulutlu ve açık

ISPARTA 17°C, 32°C
Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 15°C, 31°C
Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR 15°C, 32°C
Az bulutlu ve açık

KONYA 16°C, 30°C
Az bulutlu ve açık

SİVAS 7°C, 26°C
Az bulutlu ve açık

Bugün hava nasıl olacak: İki il için sağanak yağış uyarısı - 2

BATI KARADENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 10°C, 29°C
Az bulutlu ve açık

DÜZCE 15°C, 30°C
Az bulutlu ve açık

SİNOP 17°C, 28°C
Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK 16°C, 25°C
Az bulutlu ve açık

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinde Trabzon ve Rize'nin iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 14°C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu

RİZE 17°C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinde iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak yağışlı

SAMSUN 17°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

TRABZON 18°C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinde iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak yağışlı

Bugün hava nasıl olacak: İki il için sağanak yağış uyarısı - 3

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 6°C, 25°C
Az bulutlu ve açık

KARS 5°C, 24°C
Az bulutlu ve açık

MALATYA 14°C, 34°C
Az bulutlu ve açık

VAN 11°C, 24°C
Az bulutlu ve açık

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 19°C, 38°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 19°C, 36°C
Az bulutlu ve açık

MARDİN 21°C, 34°C
Az bulutlu ve açık

SİİRT 20°C, 36°C
Az bulutlu ve açık

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