Bugün hava nasıl olacak: İki il için sağanak yağış uyarısı
Meteoroloji hava sıcaklığının, yurt genelinde mevsim normallerinin üstünde seyretmesinin beklendiğini açıkladı. Trabzon ve Rize’nin iç kesimlerinde ise sağanak yağış görülecek.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, ülkenin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu; Trabzon ve Rize’nin iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklığının, yurt genelinde mevsim normallerinin üstünde seyretmesi bekleniyor.
Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
MARMARA
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
BALIKESİR 14°C, 33°C
Az bulutlu ve açık
EDİRNE 18°C, 34°C
Az bulutlu ve açık
İSTANBUL 20°C, 30°C
Az bulutlu ve açık
KIRKLARELİ 18°C, 33°C
Az bulutlu ve açık
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR 14°C, 30°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR 23°C, 36°C
Az bulutlu ve açık
MUĞLA 20°C, 36°C
Az bulutlu ve açık
UŞAK 14°C, 32°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 20°C, 37°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA 24°C, 38°C
Az bulutlu ve açık
HATAY 20°C, 31°C
Az bulutlu ve açık
ISPARTA 17°C, 32°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 15°C, 31°C
Az bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR 15°C, 32°C
Az bulutlu ve açık
KONYA 16°C, 30°C
Az bulutlu ve açık
SİVAS 7°C, 26°C
Az bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 10°C, 29°C
Az bulutlu ve açık
DÜZCE 15°C, 30°C
Az bulutlu ve açık
SİNOP 17°C, 28°C
Az bulutlu ve açık
ZONGULDAK 16°C, 25°C
Az bulutlu ve açık
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinde Trabzon ve Rize'nin iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA 14°C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
RİZE 17°C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinde iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak yağışlı
SAMSUN 17°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON 18°C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinde iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM 6°C, 25°C
Az bulutlu ve açık
KARS 5°C, 24°C
Az bulutlu ve açık
MALATYA 14°C, 34°C
Az bulutlu ve açık
VAN 11°C, 24°C
Az bulutlu ve açık
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 19°C, 38°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP 19°C, 36°C
Az bulutlu ve açık
MARDİN 21°C, 34°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT 20°C, 36°C
Az bulutlu ve açık
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