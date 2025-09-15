Bugün hava nasıl olacak? İstanbul'da 18.00'den sonrasına dikkat

Eylül ayının ortasına gelinmesiyle beraber, gece ve sabah saatlerinde hava sıcaklıklarında hissedilir düşüşler yaşanmaya başladı. Ancak hava sıcaklıkları öğle saatlerinde hava 30'lu değerlere yakın seyrediyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre; bugün yurdun kuzey ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu bir hava olacak.



Öğleden sonra ve akşam saatlerinde Afyonkarahisar, Isparta ve Burdur çevreleri ile Denizli ve Kütahya'nın doğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.



SICAKLIKLARDA ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİK YOK



Bugün hava sıcaklığında, önemli bir değişiklik beklenmiyor.



Yurdun güney kesimlerinde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

İstanbul'da saat 18.00'den sonra sağanak geçişleri görülebilir

İSTANBUL'DA SAĞANAK GEÇİŞLERİNE DİKKAT Megakent İstanbul da sağanak geçişi beklenen şehirler arasında yer alıyor. Bu akşam ve gece saatlerinde İstanbul'da sağanak geçişleri yaşanacak. İstanbul'da öğle sıcaklığı 27 dereceye kadar ulaşacak. Geceye gelindiğinde sıcaklık 21 dereceye kadar düşecek. ANKARA'DA 10 DERECELİK FARK Başkent Ankara'da hava sıcaklığı bugün en yüksek 31 derece olacak. Gece sıcaklığı 21 dereceye kadar düşecek. Ankara'da da sağanak geçişleri bekleniyor. İzmir'de sıcak hava etkisini sürdürüyor. Bugün en yüksek sıcaklık 30 derece olacak. Kentte parçalı bulutlu bir hava hakim. İL İL HAVA DURUMU ÇANAKKALE °C, 27°C

Parçalı bulutlu



EDİRNE °C, 29°C

Parçalı bulutlu



İSTANBUL °C, 27°C

Parçalı bulutlu



KIRKLARELİ °C, 28°C

Parçalı bulutlu



A.KARAHİSAR °C, 31°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



DENİZLİ °C, 35°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde doğu kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



İZMİR °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu



MUĞLA °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu



ADANA °C, 34°C

Az bulutlu ve açık



ANTALYA °C, 31°C

Az bulutlu ve açık



BURDUR °C, 34°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Bugün yurt genelinde parçalı bulutlu bir hava hakim olacak ancak bazı bölgelerde sağanak geçişleri görülebilir