Bugün hava nasıl olacak? İstanbul'da 18.00'den sonrasına dikkat

Eylül ayının ortasına gelindi, gece ve sabah saatlerinde hava sıcaklıkları hissedilir derecede düşüyor. İstanbul'da bugün öğle saatlerinde sıcaklık 27 dereceye ulaşacak ancak akşam saatlerinden itibaren sağanak geçişleri yaşanacak.

Eylül ayının ortasına gelinmesiyle beraber, gece ve sabah saatlerinde hava sıcaklıklarında hissedilir düşüşler yaşanmaya başladı.

Ancak hava sıcaklıkları öğle saatlerinde hava 30'lu değerlere yakın seyrediyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre; bugün yurdun kuzey ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu bir hava olacak.

Öğleden sonra ve akşam saatlerinde Afyonkarahisar, Isparta ve Burdur çevreleri ile Denizli ve Kütahya'nın doğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

SICAKLIKLARDA ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİK YOK

Bugün hava sıcaklığında, önemli bir değişiklik beklenmiyor.

Yurdun güney kesimlerinde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

İstanbul'da saat 18.00'den sonra sağanak geçişleri görülebilir

İSTANBUL'DA SAĞANAK GEÇİŞLERİNE DİKKAT

Megakent İstanbul da sağanak geçişi beklenen şehirler arasında yer alıyor.

Bu akşam ve gece saatlerinde İstanbul'da sağanak geçişleri yaşanacak.

İstanbul'da öğle sıcaklığı 27 dereceye kadar ulaşacak. Geceye gelindiğinde sıcaklık 21 dereceye kadar düşecek.

ANKARA'DA 10 DERECELİK FARK

Başkent Ankara'da hava sıcaklığı bugün en yüksek 31 derece olacak.

Gece sıcaklığı 21 dereceye kadar düşecek.

Ankara'da da sağanak geçişleri bekleniyor.

İzmir'de sıcak hava etkisini sürdürüyor. Bugün en yüksek sıcaklık 30 derece olacak. Kentte parçalı bulutlu bir hava hakim.

İL İL HAVA DURUMU

ÇANAKKALE °C, 27°C
Parçalı bulutlu

EDİRNE °C, 29°C
Parçalı bulutlu

İSTANBUL °C, 27°C
Parçalı bulutlu

KIRKLARELİ °C, 28°C
Parçalı bulutlu

A.KARAHİSAR °C, 31°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 35°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde doğu kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu

ADANA °C, 34°C
Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 31°C
Az bulutlu ve açık

BURDUR °C, 34°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Bugün yurt genelinde parçalı bulutlu bir hava hakim olacak ancak bazı bölgelerde sağanak geçişleri görülebilir

HATAY °C, 32°C
Az bulutlu ve açık

ANKARA °C, 31°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 28°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

KONYA °C, 32°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

NEVŞEHİR °C, 27°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

BOLU °C, 27°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

DÜZCE °C, 28°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

SİNOP °C, 28°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

ZONGULDAK °C, 24°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

AMASYA °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu

RİZE °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu

ERZURUM °C, 27°C
Az bulutlu ve açık

KARS °C, 23°C
Az bulutlu ve açık

MALATYA °C, 32°C
Az bulutlu ve açık

VAN °C, 25°C
Az bulutlu ve açık

DİYARBAKIR °C, 36°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 35°C
Az bulutlu ve açık

MARDİN °C, 32°C
Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 34°C
Az bulutlu ve açık

