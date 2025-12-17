Bugün hava nasıl olacak? Kar yağışı bekleniyor mu?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, ülkenin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Orta Karadeniz geneli ile Doğu Karadeniz kıyı illeri, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusunun yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği öngörülüyor.



Kıyı kesimler ile Güneydoğu Anadolu'da görülecek yağışların yağmur ve sağanak, iç ve doğu kesimlerde görülecek yağışların karla karışık yağmur ve kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don ile birlikte Marmara'nın güney ve doğusu ile yurdun iç ve doğu kesimlerinde pus, yer yer sis görülmesi bekleniyor.

Hava sıcaklığının, yurdun kuzey kesimleri ile kıyı kesimlerinde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.

Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Akdeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin güney ve doğusunda pus, yer yer sis bekleniyor.

BURSA 1°C, 14°C

Az bulutlu

ÇANAKKALE 6°C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL 6°C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ 2°C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu