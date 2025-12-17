Bugün hava nasıl olacak? Kar yağışı bekleniyor mu?

17.12.2025 04:08

Meteorolojinin tahminlerine göre bugün İç Anadolu'nun doğusu, Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun belli kesimlerinde kar yağışı görülecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, ülkenin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Orta Karadeniz geneli ile Doğu Karadeniz kıyı illeri, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusunun yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği öngörülüyor.


Kıyı kesimler ile Güneydoğu Anadolu'da görülecek yağışların yağmur ve sağanak, iç ve doğu kesimlerde görülecek yağışların karla karışık yağmur ve kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don ile birlikte Marmara'nın güney ve doğusu ile yurdun iç ve doğu kesimlerinde pus, yer yer sis görülmesi bekleniyor.

 

Hava sıcaklığının, yurdun kuzey kesimleri ile kıyı kesimlerinde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.

 

Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Akdeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

 

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin güney ve doğusunda pus, yer yer sis bekleniyor.

 

BURSA 1°C, 14°C

Az bulutlu

 

ÇANAKKALE 6°C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

 

İSTANBUL 6°C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

 

KIRKLARELİ 2°C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

 

A.KARAHİSAR -3°C, 8°C

Parçalı ve az bulutlu

 

DENİZLİ 3°C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

 

İZMİR 6°C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

 

MUĞLA 1°C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

 

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Orta Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

 

ADANA 7°C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

 

ANTALYA 9°C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

 

HATAY 3°C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

 

ISPARTA -2°C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, bölgenin doğusunun aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus, yer yer sis bekleniyor.

 

ANKARA 0°C, 7°C

Parçalı ve az bulutlu

 

ESKİŞEHİR -1°C, 7°C

Parçalı ve az bulutlu

 

KAYSERİ -3°C, 2°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde hafif kar yağışlı

 

KONYA 0°C, 6°C

Parçalı ve az bulutlu

 

BATI KARADENİZ

Parçalı, yer yer çok bulutlu, doğu kıyıları bu akşam hafif yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

 

BOLU -2°C, 11°C

Parçalı bulutlu

 

DÜZCE 2°C, 14°C

Parçalı bulutlu

 

SİNOP 7°C, 14°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam hafif yağmur ve sağanak yağışlı

 

ZONGULDAK 6°C, 14°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle kıyı kesimlerinde yağmur ve sağanak, iç ve yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus, yer yer sis bekleniyor.

 

AMASYA 1°C, 8°C

Çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

 

RİZE 6°C, 11°C

Çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

 

SAMSUN 5°C, 12°C

Çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

 

TRABZON 6°C, 11°C

Çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

 

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin güneydoğusunun aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus, yer yer sis bekleniyor.

 

ERZURUM -9°C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu

 

KARS -12°C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu

 

MALATYA -2°C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde güney kesimleri yağmur ve karla karışık yağmurlu

 

VAN -3°C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusunun bu akşam saatlerinde yağmur ve sağanak, yükseklerinin karla karışık yağmurlu olması bekleniyor.

 

BATMAN 3°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmurlu

 

DİYARBAKIR 1°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, doğusu bu akşam karla karışık yağmurlu

 

GAZİANTEP 3°C, 14°C

Parçalı bulutlu

 

MARDİN 3°C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde yağmurlu