Bugün hava nasıl olacak? (Kuvvetli sağanak yağış uyarısı)

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı batı kesimlerde 2 ila 4 derece azalacak, ülke genelinde mevsim normalleri üzerinde seyredecek.

Rüzgar, genellikle kuzey ve kuzeybatı, Marmara ile zamanla iç ve batı kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güney ve doğusunda, öğle saatlerinden itibaren İç Ege, Göller Yöresi, Batı Karadeniz ve İç Anadolu'nun batısında, akşam saatlerinden itibaren Orta Karadeniz kıyılarında, gece Doğu Karadeniz kıyılarında kuvvetli ve fırtına (50-80 km/sa) şeklinde esecek.

SAĞANAK İSTANBUL'DA ETKİLİ OLUYOR

Marmara Bölgesi'nde beklenen yağış, İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren aralıklarla etkili oluyor.

Yağışlı hava, Avrupa Yakası'nda Beşiktaş, Sarıyer, Kağıthane, Beyoğlu, Şişli, Zeytinburnu, Avcılar ve Beylikdüzü ile Anadolu Yakası'nda Kadıköy, Üsküdar ve Ataşehir'de etkili oluyor.



Zaman zaman gök gürültülü seyreden yağış nedeniyle bazı bölgelerde küçük su birikintileri oluştu. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün Avrupa istikametinde de trafik yoğunluğu başladı.



Pazar günü olması nedeniyle kent genelindeki trafikte yoğunluk yaşanmıyor. İBB Trafik Yoğunluk Haritası'na göre, saat 10.50 itibarıyla kentteki trafik yoğunluğu yüzde 33 ölçüldü.



İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:



Ankara: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 31

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu ve yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 26

İzmir: Parçalı zaman zaman çok bulutlu, kuzey kesimleri sağanak yağışlı 29

Adana: Az bulutlu ve açık 35

Antalya: Az bulutlu ve açık 34

Samsun: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu akşam saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların akşam saatlerinden sonra yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor) 30

Trabzon: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu gece saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların gece saatlerinden sonra kıyı kesimleri yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor) 26

Erzurum: Az bulutlu zamanla parçalı bulutlu 24

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 34