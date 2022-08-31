Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı (31 Ağustos hava durumu)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemizin kuzey ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara, Batı Karadeniz (Sinop hariç) ile İzmir, Manisa, Uşak, Kütahya ve Eskişehir çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.



METEOROLOJİ'DEN YAĞIŞ UYARISI



Yağışların; Marmara’nın doğusu ve Tekirdağ çevreleri ile Kırklareli’nin kıyı, Çanakkale’nin doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kısa süreli fırtına ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

31 AĞUSTOS HAVA DURUMU RAPORU

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bölgenin doğusu ve Tekirdağ çevreleri ile Kırklareli’nin kıyı, Çanakkale’nin doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.



BURSA °C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.



EDİRNE °C, 31°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



İSTANBUL °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sabah ve akşam saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.



KOCAELİ °C, 33°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sabah ve akşam saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

EGE

Parçalı ve az bulutlu, İzmir, Manisa, Uşak ve Kütahya çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



AFYONKARAHİSAR °C, 32°C

Parçalı bulutlu



DENİZLİ °C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu



İZMİR °C, 32°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



MANİSA °C, 34°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Doğu Akdeniz’in Toroslar kesiminde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetlice (30-50 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.



ADANA °C, 37°C

Parçalı ve az bulutlu



ANTALYA °C, 31°C

Az bulutlu



HATAY °C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu



ISPARTA °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu



İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, Eskişehir çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



ANKARA °C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu



ÇANKIRI °C, 37°C

Parçalı ve az bulutlu



ESKİŞEHİR °C, 30°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



KONYA °C, 35°C

Az bulutlu



BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Sinop dışında) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



BOLU °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



DÜZCE °C, 32°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



KASTAMONU °C, 34°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



SİNOP °C, 30°C

Parçalı bulutlu



ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.



AMASYA °C, 39°C

Parçalı ve az bulutlu



ARTVİN °C, 36°C

Parçalı ve az bulutlu



ÇORUM °C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu



SAMSUN °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu



DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, kuzeydoğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.



ERZURUM °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu



KARS °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu



MALATYA °C, 37°C

Az bulutlu ve açık



VAN °C, 29°C

Az bulutlu ve açık



GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.



DİYARBAKIR °C, 41°C

Az bulutlu ve açık



GAZİANTEP °C, 40°C

Az bulutlu ve açık



SİİRT °C, 40°C

Az bulutlu ve açık



ŞANLIURFA °C, 41°C

Az bulutlu ve açık