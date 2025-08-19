Bugün hava nasıl olacak: Trakya'ya yağış müjdesi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, ülkenin kuzey kesimleri ile Doğu Akdeniz’in parçalı, yer yer çok bulutlu, Trakya kesimi ve Doğu Karadeniz kıyıları, Çankırı, Samsun ve Ordu çevreleri ile Bolu'nun güney ve doğu ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının iç ve doğu kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği öngörülüyor.

Rüzgarın ise genellikle batı ve kuzeybatı, zamanla Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.



MARMARA

Parçalı, yer yer çok bulutlu, salı sabah saatlerinden sonra Trakya kesiminin aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



BALIKESİR 18°C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu



ÇANAKKALE 21°C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu



EDİRNE 20°C, 32°C

Parçalı ve çok bulutlu, salı sabah saatlerinden sonra aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



İSTANBUL 21°C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu



EGE

Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.



A.KARAHİSAR 17°C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu



DENİZLİ 21°C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu



İZMİR 22°C, 34°C

Az bulutlu ve açık



MUĞLA 17°C, 35°C

Az bulutlu ve açık



AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, zamanla iç kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.



ADANA 24°C, 35°C

Az bulutlu ve açık



ANTALYA 25°C, 32°C

Az bulutlu ve açık



HATAY 25°C, 31°C

Az bulutlu ve açık



ISPARTA 18°C, 34°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, kuzeybatı kesimlerinin yer yer çok bulutlu, salı öğle saatlerinden sonra Çankırı çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. ANKARA 19°C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu



ESKİŞEHİR 17°C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu



KONYA 20°C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu



YOZGAT 14°C, 29°C

Az bulutlu



BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, yer yer çok bulutlu, salı öğle saatlerinden sonra Bolu'nun güney ve doğu ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



BOLU 12°C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu, salı öğle saatlerinden sonra güney ve doğu ilçeleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



DÜZCE 18°C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu



SİNOP 19°C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu



ZONGULDAK 18°C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu



ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, zamanla doğusu yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren Doğu Karadeniz kıyıları ile Samsun ve Ordu çevrelerinin aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



AMASYA 21°C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu



RİZE 24°C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu, salı sabah saatlerinden itibaren aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



SAMSUN 23°C, 31°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



TRABZON 25°C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, salı sabah saatlerinden itibaren aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.



ERZURUM 12°C, 33°C

Az bulutlu ve açık



KARS 11°C, 32°C

Az bulutlu ve açık



MALATYA 21°C, 38°C

Az bulutlu ve açık



VAN 15°C, 30°C

Az bulutlu ve açık

