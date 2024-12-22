Bugün hava nasıl olacak, yağmur yağacak mı? 22 Aralık hava durumu tahminleri

Güney Ege ve Batı Akdeniz kıyıları, Doğu Akdeniz'in doğusu, Sakarya, Düzce ve Zonguldak çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklenen yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, yurdun batı ve güney kıyı kesimlerinde gök gürültülü sağanak, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Karadeniz'in yüksek kesimleri ve Doğu Anadolu'da karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi bekleniyor.



Ülkemizin iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yükseklerinde ve Doğu Anadolu'nun doğusunda dik ve eğimli yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır.



Hava sıcaklıklarının batı kesimlerde yağışla birlikte biraz azalarak mevsim normalleri civarında seyredeceği, yurdun doğu kesimlerinde normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.