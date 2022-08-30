Bugün kargolar açık mı? 30 Ağustos'ta kargolar çalışıyor mu?

Bugün kargolar açık mı? Sorusu, kargo firmalarıyla işleri olan birçok kişinin gündeminde yer alıyor. Kargo bekleyen veya göndermek isteyen kişiler, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın resmi tatil olması sebebiyle kargo firmalarının çalışma saatlerini merak ediyor. İşte ayrıntılar...



BUGÜN KARGOLAR AÇIK MI?



30 Ağustos Zafer Bayramı'nın resmi tatil olması sebebiyle, kargo firmaları bugün hizmet vermiyor. Kargolar 31 Ağustos Çarşamba günü mesailerine devam edecek.



PTT BUGÜN ÇALIŞIYOR MU?



PTT şubeleri, 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle bugün hizmet vermeyecek ve 31 Ağustos Çarşamba günü normal mesai saatlerinde çalışmaya devam edecek.