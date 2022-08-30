Bugün kargolar açık mı? 30 Ağustos'ta kargolar çalışıyor mu?

Bugün 30 Ağustos Zafer Bayramı olması sebebiyle birçok kurum çalışmıyor. Resmi tatil olan bugün de özel işlerini ve ihtiyaçlarını karşılamak isteyen vatandaşlar, 30 Ağustos'ta kargoların çalışıp çalışmadığını sorguluyor. Peki, bugün kargolar açık mı? 30 Ağustos'ta kargolar çalışıyor mu?

Haberler - ntv.com.tr 30.08.2022 - 10:15

Bugün kargolar açık mı? 30 Ağustos'ta kargolar çalışıyor mu?

Bugün kargolar açık mı? Sorusu, kargo firmalarıyla işleri olan birçok kişinin gündeminde yer alıyor. bekleyen veya göndermek isteyen kişiler, 'nın resmi tatil olması sebebiyle kargo firmalarının çalışma saatlerini merak ediyor. İşte ayrıntılar...

BUGÜN KARGOLAR AÇIK MI?

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın resmi tatil olması sebebiyle, kargo firmaları bugün hizmet vermiyor. Kargolar 31 Ağustos Çarşamba günü mesailerine devam edecek.

PTT BUGÜN ÇALIŞIYOR MU?

PTT şubeleri, 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle bugün hizmet vermeyecek ve 31 Ağustos Çarşamba günü normal mesai saatlerinde çalışmaya devam edecek.

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