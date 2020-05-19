Bugün marketler bugün açık mı? (19 Mayıs Salı)

16-17-18-19 Mayıs'ta 15 ilde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması devam ediyor. 16 Mayıs Cumartesi ve 17 Mayıs Pazar günleri market, bakkal, manav, kasaplar ve online satış yapan işletmeler kapalıydı. 18 Mayıs Pazartesi ve 19 Mayıs Salı günlerinde ise marketler 10.00-16.00 saatleri arasında faaliyet gösterek.

19.05.2020 - 11:27

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18 Mayıs Pazartesi ve 19 Mayıs Salı günleri marketler, bakkallar, manavlar ve kasaplar 10.00-16.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek.

Vatandaşlar, 65 yaş ve üzeri ile 20 yaş ve altında bulunanlar hariç olmak üzere, zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlar hariç) ikametlerine en yakın market, bakkal, manav ve kasaplara gidip gelebilecek.

Aynı saatler arasında marketler, bakkallar, manavlar ve kasaplar evlere/adrese servis şeklinde de satış yapabilecek.

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