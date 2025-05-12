Bugün ne günü? 12 Mayıs'ın anlam ve önemi

Hemşireler Günü (International Nurses Day), her yıl 12 Mayıs tarihinde kutlanır. Bu gün, modern hemşireliğin kurucusu kabul edilen Florence Nightingale’in doğum günü anısına seçilmiştir (1820). Dünya genelinde hemşirelerin sağlık hizmetlerine yaptığı katkıyı onurlandırmak ve farkındalık yaratmak amacıyla kutlanır.

HEMŞİRELER GÜNÜ HAKKINDA KISA BİLGİLER

İlk kez 1965 yılında Uluslararası Hemşireler Konseyi (ICN) tarafından kutlanmaya başlandı.



Hemşireler Günü, yalnızca kutlama değil, aynı zamanda sağlık çalışanlarının karşılaştığı zorluklara dikkat çeken ve mesleğin gelişimine dair mesajlar veren bir gün olarak da değerlendirilir.



Her yıl farklı bir tema belirlenir. Temalar genellikle sağlık politikaları, halk sağlığı veya hemşirelerin rolünü güçlendirmeye odaklanır.

TÜRKİYE'DE HEMŞİRELER GÜNÜ

Türkiye’de de 12-18 Mayıs tarihleri arasında Hemşirelik Haftası olarak kutlanır. Hastanelerde etkinlikler, paneller ve seminerlerle hemşirelerin emeği vurgulanır.



Dilersen bu konuda haber dilinde kullanabileceğin kısa bir metin ya da çarpıcı başlık önerileri de hazırlayabilirim. Yazı mı yazacaksın?