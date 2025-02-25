Bugün okullar tatil mi? 25 Şubat kar tatili olan iller

Kar yurdun bazı bölgelerinde etkisini sürdürüyor. 11 ilin valilikleri, bugün okulların tatil edildiğini duyurdu.

Bugün okullar tatil mi? 25 Şubat kar tatili olan iller

Yurtta yoğun etkisini göstermeye devam ediyor.

"Bugün okullar tatil mi?" sorusu ise valiliklerin açıklamalarıyla yanıt buldu.

Eğitime ara verilen iller; Ardahan, , , , , , , Artvin, Ordu ve Van.

Kastamonu Valiliği de; Devrekani, Doğanyurt, Küre, İnebolu, Ağlı, Hanönü, Bozkurt ve Şenpazar ilçelerinde tüm eğitim kurumlarının tatil edildiğini duyurdu.

Taşköprü ve Cide ilçesinde de taşımalı eğitime ara verildi.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

Öne Çıkan Video

İstanbul'da karda halay çekenler kavgaya tutuştu

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...