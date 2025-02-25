Bugün okullar tatil mi? 25 Şubat kar tatili olan iller

Yurtta yoğun kar yağışı etkisini göstermeye devam ediyor.



"Bugün okullar tatil mi?" sorusu ise valiliklerin açıklamalarıyla yanıt buldu.



Eğitime ara verilen iller; Ardahan, Bartın, Zonguldak, Samsun, Sinop, Trabzon, Rize, Artvin, Ordu ve Van.



Kastamonu Valiliği de; Devrekani, Doğanyurt, Küre, İnebolu, Ağlı, Hanönü, Bozkurt ve Şenpazar ilçelerinde tüm eğitim kurumlarının tatil edildiğini duyurdu.



Taşköprü ve Cide ilçesinde de taşımalı eğitime ara verildi.