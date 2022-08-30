Bugün otobüsler ücretsiz mi? Otobüs, metrobüs, metro ve vapur bugün bedava mı? (30 Ağustos Zafer Bayramı)

30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle resmi tatil yapan birçok kişi, bugün otobüs, metrobüs, metro ve vapur gibi ulaşım araçlarının ücretsiz olup olmadığını merak ediyor. Güzel havayı da fırsat bilen vatandaşlar tatilin keyfini çıkarmak için aileleriyle dışarıda vakit geçiriyor. Peki, bugün otobüsler ücretsiz mi? Otobüs, metrobüs, metro ve vapur bugün bedava mı?

Haberler - ntv.com.tr 30.08.2022 - 14:17 | Son Güncelleme : 30.08.2022 - 14:18

Bugün otobüsler ücretsiz mi? Otobüs, metrobüs, metro ve vapur bugün bedava mı? (30 Ağustos Zafer Bayramı)

100. yılı kutlanan 'nda birçok kişinin resmi tatil yapması sebebiyle toplu taşıma araçlarının ücretsiz olup olmadığı gündemde yer alıyor.

İETT tarafından yapılan açıklama sonrasında, otobüs, metrobüs, metro ve vapur gibi araçların kullanıma ilişkin bilgilendirme yayınlandı. Peki, bugün otobüsler ücretsiz mi? Otobüs, metrobüs, metro ve vapur bugün bedava mı?


BUGÜN TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

İETT'den yapılan 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda toplu taşıma araçlarının ücretsiz hizmet vereceği açıklandı.

Açıklamada, "İstanbulkart entegrasyonuna dahil olan İETT, metro, feniküler, tramvay, şehir hatları vapurları ve toplu taşımaya entegre özel deniz motorlarında ulaşım ücretsiz olacaktır." ifadeleri yer aldı.

Yani bugün toplu taşıma araçlarından İETT, metro, feniküler, tramvay ve şehir hatları vapurlarını kullanacak olan vatandaşlar ücret ödemeyecek.

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