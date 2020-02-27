Bugün Regaip Kandili (Üç ayların başlangıcı)

İslam aleminde rahmeti ve bereketi bol "üç ayların" habercisi kabul edilen Regaip Kandili, bugün idrak edilecek.



İslam dünyası için büyük öneme sahip üç aylardan, recep ayının ilk perşembe gününü cumaya bağlayan gece idrak edilen Regaip Kandili, "rahmet ve bereket gecesi" olarak kabul ediliyor.

'ÜÇ AYLAR' SALI GÜNÜ BAŞLADI

Recep, Şaban ve Ramazan aylarının bulunduğu ve Miraç, Berat kandilleri ile Kadir gecesinin de içinde bulunduğu 3 aylar, Müslümanlar için tövbe etmenin, affın, manevi arınmanın ve kendini yenilemenin habercisi olarak görülüyor.

KANDİL TARİHLERİ



Regaip Kandili 27 Şubat Perşembe



Miraç Kandili 21 Mart Cumartesi



Berat Kandili 7 Nisan Salı