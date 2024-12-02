Bugün sağlık ocakları açık mı? Aile hekimleri çalışıyor mu? İş bırakma eylemi açıklaması
Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan yeni Aile Hekimliği Yönetmeliğinin ardından aile hekimliği çalışanları, kasım ayı başında Türkiye genelinde 3 gün iş bırakma eylemi gerçekleştirmişti. Türk Tabipleri Birliği (TTB) ve Aile Hekimliği Çalışanları Sendikası (AHESEN) yeniden iş bırkma eylemi gerçekleştireceklerini duyurdu. Peki, bugün sağlık ocakları açık mı? Aile hekimleri çalışıyor mu?
Aile hekimliği çalışanları, Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan performansa dayalı yeni "Aile Hekimliği Ödeme ve Sözleşme Yönetmeliği" nedeniyle kasım ayı başında Türkiye genelinde 3 gün iş bırakma eylemi gerçekleştirmişti.Aile hekimliği çalışanları, bir kez daha iş bırakma kararı aldı. Türk Tabipleri Birliği (TTB), aile hekimlerinin ülke genelinde 2-6 Aralık 2024 tarihleri arasında 5 gün iş bırakacağını duyurdu.
TTB’den yapılan açıklamada " Meslek onurumuz ve halkın sağlığı için; 2-6 Aralık 2024 tarihlerinde 5 gün iş bırakacağımızı Sağlık Bakanlığı'na ve kamuoyuna duyuruyoruz." İfadeleri kullanıldı.
AİLE HEKİMLERİ NE ZAMAN İŞ BAŞI YAPACAK?
Aile hekimlerinin iş bırakma grevi, 6 Kasım Cuma günü sona erecek. Bu nedenle hekimlerin 9 Aralık Pazartesi günü iş başı yapması bekleniyor.
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