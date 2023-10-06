Bugün toplu taşıma (metro, metrobüs, otobüs) ücretsiz mi? İETT'den 6 Ekim açıklaması

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin İstanbul'un Kurtuluşu'nun 100.yıl dönümü kutlamaları kapsamında, kentteki toplu ulaşım araçları ücretsiz hizmet verecek. İETT'den yapılan açıklamaya göre, vatandaşlar İstanbulkartları ile 6 Ekim 2023 Cuma günü ücretsiz seyahat edebilecek.

Bugün toplu taşıma (metro, metrobüs, otobüs) ücretsiz mi? İETT'den 6 Ekim açıklaması

İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri'nden () ücretsiz ulaşım açıklaması geldi. 6 Ekim İstanbul’un Kurtuluşu dolayısıyla toplu ulaşım ücretsiz olacak.

Bugün toplu taşıma (metro, metrobüs, otobüs) ücretsiz mi? İETT'den 6 Ekim açıklaması - 1

İETT'den yapılan açıklama şöyle:

"6 Ekim İstanbul’un Kurtuluşu dolaysıyla toplu ulaşım ücretsiz olacak. Kişiselleştirilmiş İstanbulkart'ınızla 6 Ekim 2023 Cuma günü ücretsiz seyahat edebilirsiniz.

*Adalar elektrikli hatları, Beyoğlu-Taksim Nostaljik Tramvayı, Karaköy-Beyoğlu Tünel, SG-1 Sabiha Gökçen Havalimanı-Kadıköy, SG-2 Sabiha Gökçen Havalimanı-Taksim, 121CS Sultanahmet-Çamlıca Tepesi hatları,139 Üsküdar-Şile ve 139A Üsküdar-Şile/Ağva VİP hatlarımızda ücretsiz uygulaması geçerli değildir"

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