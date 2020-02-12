Bugün hangi illerde okullar tatil edildi? Van, Trabzon, Yozgat ve birçok ilde eğitime kar tatili

VAN



Okulların çarşamba günü tatil edildiği duyurulan Van'da valilikten yeni bir açıklama geldi. Açıklamada, "Olumsuz hava şartları nedeniyle 13-14.02.2020 Perşembe ve Cuma günleri ilimiz genelinde ilk ve orta dereceli Eğitim-Öğretim, Halk eğitim, Rehberlik Araştırma,Özel Eğitim Rehabilitasyon Merkezleri 2(iki) gün daha tatil edilmiştir. Engelli ve hamile kamu personeli idari izinlidir" denildi.

BİTLİS



Bitlis'te de olumsuz hava koşulları nedeniyle çarşamba günü eğitime ara verildiği açıklanmıştı. Valilik eğitime verilen aranın iki gün daha uzatıldığını duyurdu. Açıklamada şöyle denildi:



"Olumsuz hava şartları ve beklenen kar yağışı nedeniyle Bitlis Merkez ve Merkeze bağlı köylerde 13 ve 14 Şubat 2020 Perşembe ve Cuma günleri eğitime (2) gün süre ile ara verilmiştir. Ayrıca Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin 13 ve 14 Şubat Perşembe ve Cuma günleri idari izinli sayılmalarına karar verilmiştir."

SİVAS



Sivas Valiliği'nen yapılan açıklamada, Meteoroloji Müdürlüğünün hava tahmin raporlarında bildirilen meteorolojik veriler doğrultusunda bugün gün boyu aralıklarla kar yağışının devam edeceği, kuvvetli buzlanma, don olayı, sis ve rüzgar beklendiği belirtildi.



Bu nedenle öğrencilerin sağlığı ve ulaşım güvenliği için il merkezi ile ilçelerinde, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi-özel örgün ve yaygın eğitim kurumları, özel eğitim ile rehabilitasyon merkezleri, özel eğitim kursları ile diğer kamu, kurum kuruluşlarına ait kreş ve okul öncesi eğitim kurumlarında 12 Şubat Çarşamba günü eğitime ara verildiği bildirildi.



Açıklamada, hamile, engelli, diyaliz hastası, kalp ile böbrek yetmezliği, kanser ve başka kronik ağır hastalığı bulunan kamu personelinin de izinli sayılacağı kaydedildi.



Sivas Valisi Salih Ayhan da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Meteoroloji yüzünüzü güldüreceğe benziyor. Coğrafyamızın nimeti olan kar kendini tekrar gösterdi. Gece oluşabilecek buzlanmada ulaşım güvenliğinizi olumsuz etkileyeceğinden dolayı Sivas genelinde eğitime bir gün ara veriyoruz" ifadesini kullandı.

TOKAT

Tokat'ta olumsuz hava koşulları yüzünden bugün bazı okullarda eğitime ara verildi.



İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, Tokat Meteoroloji Müdürlüğü'nün hava tahmin raporlarında bildirilen meteorolojik veriler doğrultusunda Yeşilyurt ve Artova ilçelerinde taşımalı, Turhal ve Zile ilçesinde ise tüm okullarda eğitime bugün ara verildiği belirtildi.



Açıklamada, bu ilçelerdeki eğitime olumsuz hava koşulları göz önünde bulundurularak öğrencilerin sağlığı ve ulaşım güvenliği için bu karara varıldığı kaydedildi.



Söz konusu ilçelerde etkili olan kar yağışı dolayısıyla özellikle köy yollarında buzlanma yaşandığı aktarıldı.

RİZE

Rize'de kar yağışı sonrası oluşan buzlanma ve don olayı nedeniyle ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bugün 1 gün süreyle ara verildi.



Rize'de yoğun kar yağışı nedeniyle pazartesi ve salı günü okullar tatil edilmişti. Rize Valiliği, kent genelinde buzlanma ve don olayları nedeniyle ulaşımda meydana gelmesi muhtemel aksaklıkları göz önüne alarak, eğitim ve öğretime çarşamba günü de ara verildiğini duyurdu.

TRABZON

Trabzon’da kar yağışı sonrası oluşan buzlanma ve don olayı nedeniyle bugün ilk ve orta dereceli okullarda eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verildi.



Trabzon Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada, buzlanma ve don olayları nedeniyle ulaşımda meydana gelmesi muhtemel aksaklıkların göz önüne alınarak eğitim öğretime ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, “12 Şubat Çarşamba günü, ilk ve orta dereceli okullarda, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile halk eğitim merkezlerinde, eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca engelli ve hamile kamu personeli de aynı gün idari izinli sayılacaktır” denildi.

SAMSUN



Valilikten yapılan açıklamaya göre, olumsuz hava şartları nedeniyle İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla 12 Şubat Çarşamba günü bazı okullarda eğitim-öğretime bir gün süreyle ara verildi.



Asarcık ilçesindeki tüm okullar bir gün tatil edilirken, Atakum'da aşırı buzlanma ve tipi nedeniyle taşıma ile köylerden gelen öğrenciler izinli sayıldı, Özören ve Sarayköy İlk ve Ortaokulunda da eğitime ara verildi.



Bafra'da ise Kanberli-İlyaslı İlk ve Ortaokulu, Müstecep İlk ve Ortaokulu, Neyzen Tevfik İlkokulu, Kolay Ortaokulu, Boğazkaya İlk ve Ortaokulu, Ortadurak Şehit Muhammet Önder İlk ve Ortaokulunda eğitime bir gün ara verilmesine karar verildi.



Canik'te de Gökçepınar İlk ve Ortaokulu, Başalan Cumhuriyet İlkokulu ve Başalan Cumhuriyet Ortaokulu ile İmam Hatip Ortaokulu, Düzardıç İlkokulu, Hacinaipli İlk ve Ortaokulu, Gödekli İlkokulu, Tuzaklı İlk ve Ortaokulu, Gölalan Ortaokulu bir gün süreyle tatil edildi.



Havza ilçesinde ise Çakıralan İlk ve Ortaokulu, Çakıralan İmam Hatip Ortaokulu, Erikbelen İlkokulu, Hecinli İlkokulu, Yeşilalan İlkokulu, Belalan İlk ve Ortaokulu, Gidirli İlk ve Ortaokulu, Çiftlik İlk ve Ortaokulu, 75. Yıl İlk ve Ortaokulunda eğitime bir gün ara verildi.



İlkadım'da da Bilmece, Çanakcı, Gürgendağı, Çelikalan, Aşağı Avdan, Yukarı Avdan, Çandır, Sarmuk, Akgöl, Kapaklı, Ahulu güzergahlarından gelen temel ve ortaöğretim öğrencileri ve özel eğitim taşıma kapsamında işitme engelliler okuluna Ayvacık Esenli ve Çarşamba Bezirgan mahallelerinden gelen özel eğitim öğrencileri bir gün idari izinli sayıldı.



Kavak'ta ise Akbelen Ortaokulu ile Mahmut Beyli İlkokulunda eğitime bir gün ara verildi.

KASTAMONU



Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde tüm okullar bir gün tatil edildi.

YOZGAT

Yozgat'ın 6 ilçesinde yoğun kar nedeniyle okullar 1 gün tatil edildi.



Valilikten yapılan yazılı açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle Akdağmadeni, Çayıralan, Çekerek, Kadışehri, Şefaatli ve Yenifakılı ilçelerinde özel ve resmi tüm eğitim kurumlarında eğitime 12 Şubat Çarşamba günü ara verildiği bildirildi.



Açıklamada, hamile ve engelli kamu personelinin de bugün idari izinli sayılacağı ifade edildi.

KAYSERİ

Kayseri'nin 6 ilçesinde yoğun kar nedeniyle eğitime bugün ara verildi.



Yoğun karın etkili olduğu Develi, Akkışla, Pınarbaşı, Yahyalı, Yeşilhisar ve İncesu ilçelerindeki okulların bugün tatil edildiği bildirildi.



Sarıoğlan ilçesinde ise taşımalı eğitime 1 gün ara verildiği öğrenildi.



GÜMÜŞHANE

Gümüşhane'de il genelinde taşımalı eğitime bir gün ara verildi.



Valilikten yapılan yazılı açıklamada, hava tahmin raporlarında bildirilen meteorolojik veriler doğrultusunda, ilde beklenen aşırı soğuk, kuvvetli buzlanma ve don olayının sağlık, ulaşım gibi olumsuz etkileri olabileceğinin değerlendirildiği belirtildi.



Açıklamada, bu nedenle il genelinde taşıma eğitime bugün ara verildiği kaydedildi.