Bugün (Pazar) toplu taşıma ücretsiz mi? 9 Mart Pazar günü otobüs, metro, metrobüs bedava mı?

Otobüs, metro, metrobüs gibi belediyeye bağlı toplu taşıma araçları 9 Mart günü ücretsiz seferler düzenleyecek. Bedava ulaşım duyurusunun sebebi ise ÖSYM tarafından yapılacak Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı oldu. İşte, İstanbul'da ücretsiz ulaşımın detayları...



9 MART TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?



ULşaım İstanbul'dan yapılan açıklamaya göre ÖSYM tarafında düzenlenecek olan YDS 2025 sınavı nedeniyle ulaşım ücretsiz olacak.



Sınava katılacak adaylar ve öğretim görevlilerinin sınav belgelerini göstermeleri durumunda ücretsiz seyahatten yararlanabilecekler. Ücretsiz toplu taşıma kullanımı ise sınavdan 2 saat önce ve 2 sat sonrasını kapsıyor olacak.



YDS SINAVI SAAT KAÇTA?



Yabacı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı 9 Mart günü saat 10:15'te başlayacak ve 3 saat sonra 13:15'te son bulacak.

