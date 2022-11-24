Bugün ulaşım ücretsiz mi? 24 Kasım'da toplu taşıma öğretmenlere ücretsiz mi?

24 Kasım Öğretmenler Günü'nde toplu taşımanın ücretsiz olup olmadığı merak konusu oldu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yaptığı açıklamayla müjdeli haberi verdi. Peki, 24 Kasım'da toplu taşıma öğretmenlere ücretsiz mi?

Bugün ulaşım ücretsiz mi? 24 Kasım'da toplu taşıma öğretmenlere ücretsiz mi?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (), 'nde "İstanbulkart Mobil'de Dijital Öğretmen Kart" tanımlı olan öğretmenlerin tüm gün ücretsiz seyahat edebileceğini bildirdi.

İBB'DEN 'ÖĞRETMENLER GÜNÜ' İÇİN MÜJDESİ

İBB'den yapılan açıklamaya göre, 24 Kasım'da öğretmenler, Marmaray, metro, metrobüs, otobüs ve şehir hatlarında QR kodla ödeme yaptıkları takdirde, geçiş ücretleri dijital öğretmen kartlarına iade edilecek. Ücretsiz geçişte herhangi bir limit de olmayacak.

İSTANBUL KİTAPÇISI'NDA ÖĞRETMENLERE ÖZEL İNDİRİM

Öğretmenlere "İstanbul Kitapçısı" şubelerinde Öğretmenler Günü'ne özel 21-27 Kasım tarihleri arasında seçili kitaplarda yüzde 25 indirim uygulanacak.

Bugün ulaşım ücretsiz mi? 24 Kasım'da toplu taşıma öğretmenlere ücretsiz mi? - 1

MÜZELERDE DE İNDİRİM UYGULANACAK

İBB iştiraki Kültür A.Ş. bünyesindeki Yerebatan Sarnıcı, Şerefiye Sarnıcı, Miniatürk, Panorama 1453 Tarih Müzesi gibi müzelerde de 21-27 Kasım arasında öğretmen ve birinci derece yakınları için indirim uygulanacak.

Ayrıca, İBB Sağlık Dairesi Başkanlığınca önceden öğretmenlik yapmış Darülaceze sakinlerine ve Darülaceze'de öğretmenlik yapan çalışanlara canlı müzik eşliğinde özel bir kutlama yapılacak.

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