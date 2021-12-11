"Bukalemun" lakaplı hırsız yakalandı

İstanbul Şişli'de işyerinden hırsızlık yaptığı belirlenen S.P. yakalandı. Şüphelinin karıştığı hırsızlık olaylarında özel güvenlikçi, tesisatçı, şantiyeci gibi özel meslek kıyafetleri kullandığı ve bu nedenle çevresinde "Bukalemun" lakabıyla tanındığı tespit edildi.

Haberler - DHA 11.12.2021 - 11:36

"Bukalemun" lakaplı hırsız yakalandı

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Şişli'de 'bukalemun' lakaplı hırsız yakalandı.

Polis ekipleri 2 Aralık Perşembe günü Şişli'de bulunan bir tıp merkezinden 6 bin lira değerinde olan ekran çalındığı ihbarını aldı. Harekete geçen ekipler, işyerinde bulunan güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Görüntülerde olayı S.P.'nin gerçekleştirdiğini tespit edildi.

Kimlik bilgileri belirlenen şüpheli, 8 Aralık günü Abide-i Hürriyet Caddesi'nde gözaltına alındı. Polis ekiplerince yapılan çalışmaların devamında, şüphelinin çaldığı ekranı taksi ile Fatih Aksaray'a götürdüğü ve burada B.S.'ye sattığını belirledi. B.S. de gözaltına alındı.

Yapılan araştırmalarda, şüphelinin karıştığı hırsızlık olaylarında özel güvenlikçi, tesisatçı, şantiyeci gibi özel meslek kıyafetleri kullandığı ve bu nedenle çevresinde "Bukalemun" lakabıyla tanındığı tespit edildi.

Yakalanan şüphelilerden B.S.'nin, "Suç Eşyası Satın Alma veya Kabul Etme" suçundan hakkında yapılan işlemlerin tamamlanmasının ardından adli makamlarca serbest bırakılırken, S.P. ise "İşyerinden " suçundan sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

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