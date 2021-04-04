Buket İlhan'ın şüpheli ölümünde erkek arkadaşının da aralarında olduğu 3 kişi tutuklandı

Konya'nın Ereğli ilçesindeki 20 yaşındaki Buket İlhan'ın şüpheli ölümüyle ilgili 3 kişinin tutuklandığı bildirildi.



Alınan bilgiye göre, B.B. jandarmaya başvurarak kız arkadaşı Bahriye Buket İlhan'ın (20) yanında bulunduğu sırada tabancayla intihar ettiğini iddia etti.



B.B, verdiği ifadede kız arkadaşının intiharının ardından panikle arkadaşı S.Ş. ve babası A.Ş'yi telefonla aradığını ve tabancayı onlara verdiğini anlattı.



Olayda kullanılan tabancayı boş bir evde bulan jandarma ekipleri, genç kızın erkek arkadaşı B.B. ile birlikte hareket ettikleri ileri sürülen S.Ş. ve babası A.Ş'yi gözaltına aldı.



Adliyeye çıkarılan 3 şüpheli de tutuklandı.



Ailesinin kayıp başvurusu yaptığı Bahriye Buket İlhan'ın cesedi, geçtiğimiz perşembe günü yol kenarında bulunmuştu. Yapılan incelemede genç kızın başından vurulduğu belirlenmişti.

