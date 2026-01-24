Bulanamayan ilaca ihbar hattı

Sağlık Bakanlığı, bulunamayan ilaç sorununa karşı yeni bir adım atıyor.

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, ilaca erişemeyenlerinin sorunlarının daha hızlı tespit edilip çözülmesi için çağrı merkezi açtı.

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkanı Prof. Dr. Ahmet Ayar, uygulamanın ayrıntılarını anlattı.

İlaçların uzun yıllardır dijital sistemlerle takip edildiğini de belirten Ayar, "Azlık-yokluk gibi alarm durumlar olmadan gerekli tedbirler alınıyor." dedi.

Vatandaşların 444 4 680 ihbar hattı üzerinden gittikleri bir eczanede ilacını bulamadıysa uzmanlarla iletişime geçebileceklerini dile getiren Ayar, "Hem o ilacın en yakın nerede bulunabileceği konusunda yönlendirme sağlayacaklar. Daha da önemlisi ilaç tedarikiyle alakalı sorumlularımızın harekete geçmesine ve tedarik sorununun çözümüne katkı sunacaklar." diye konuştu.