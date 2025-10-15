Bulaşık deterjanı içti, hastanelik oldu
Bursa'da 1,5 yaşındaki Yusuf Ç. bebek, bulaşık deterjanı içti. Tedavi altına alınan bebeğin durumu iyi.
Bursa'da bir bebek bulaşık deterjanı içti.
Olay, sabah saatlerinde İnegöl'e bağlı Huzur Mahallesi'ndeki bir evde meydana geldi.
Mutfakta bulduğu bulaşık deterjanını içtiği belirlenen 1,5 yaşındaki Yusuf Ç., fenalaşınca, ailesi tarafından İnegöl Devlet Hastanesi'ne gönderildi.
Tedaviye alınan bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis, olayla ilgili inceleme başlattı.
