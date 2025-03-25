Bulaşık makinesinden çıkan yangın korkuttu

Yangın , Borazanlar Mahallesi Hattat Emin Barın Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 5 katlı bir apartmanın 5.katında Gökhan S.’ye ait dairede, bulaşık makinesinden kaynaklı yangın çıktı. Çıkan yangının alevleri, tüm mutfağı sardı.

Duman altında kalan evde bulunan Songül S., dumandan etkilendi. Durum 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Dumandan etkilenen Songül S.’ye, ambulansta oksijen tedavisi yapıldı.



İtfaiye ekipleri tarafından bina içinden ve dışından alevlere müdahale edildi. Yangının kontrol altına alınmasının ardından apartman dairesindeki dumanların tahliye edilmesi için itfaiye ekipleri çalışma yaptı.