Buldozer yüklü kamyon alt geçidin tavanına çarpıp devrildi

Kaza, Kozluk Mahallesi İstasyon Caddesi Ankara istikametinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, buldozer yüklü, M.Ç. idaresindeki kamyon alt geçidin tavanına çarptı. Çarpmanın şiddetiyle buldozer ve kamyon devrildi. O esnada yoldan geçen vatandaşlar ve park halindeki araçlar yan yatan kamyon ile buldozerin altında kalmaktan şans eseri kurtuldu.

Kazayı gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sürücü M.Ç. kazayı yara almadan atlattı.