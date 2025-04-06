Bülent Nuri Çavuşoğlu kimdir? CHP Kurultayı Divan Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu'nun hayatı

CHP Olağanüstü 21. Kurultayı'nda Divan Başkanı olarak seçilen Bülent Nuri Çavuşoğlu'nun kim olduğu birçok kişi tarafından merak edilmeye başladı. Peki, Bülent Nuri Çavuşoğlu kimdir, kaç yaşında ve hangi görevlerde bulundu?



BÜLENT NURİ ÇAVUŞOĞLU KİMDİR?



Bülent Nuri Çavuşoğlu, 1 Ağustos 1974 tarihinde Denizli iline bağlı Serinhisar ilçesinde doğdu.



Emekli öğretmen bir babanın ve ev hanımı bir annenin 2 erkek çocuğundan biridir. Adını 16.dönem T.C Başbakanı, CHP 3.Genel Başkanı Bülent Ecevit'ten almaktadır.



İlk ve Orta Öğretiminin ardından, lise yıllarını Denizli Cumhuriyet Lisesi yatılı (1 yıl) ve Torbalı Sağlık Meslek Lisesinde yatılı olarak tamamladı.



1993-1999 yılları arasında İzmir'e sağlık memuru olarak atandı. Sağlık memuru olduğu esnada eğitim ve öğretimden vazgeçmeyerek Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesini Kazandı.



200 yılında Denizli barosuna bağlı bir avukat olarak çalışmakta olduğu yıllarda Turizm sektörüne bağlı bir Aile şirketi kurdu.



2003 yılında evlendi. Evliliklerinden Deniz Çağan ve Mehmet Boran adında iki erkek çocuğu bulunmaktadır.



2010-2012 yılları arasında CHP Denizli İl Başkan Yardımcılığı görevinde bulundu.



2013-2016 ve 2020-2023 yılları arasında CHP Denizli İl Başkanlığı görevinde bulundu.



4-5 Kasım 2023’de gerçekleştirilen Cumhuriyet Halk Partisi 38. Olağan Kurultayı’nda Parti Meclisi üyeliğine seçilen Çavuşoğlu, Örgüt ve Örgütlenme Koordinatörü olarak görev aldı.



Çavuşoğlu, 31 Mart 2024 Mahalli ve İdari Yerel Seçimleri’nde Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmiştir.