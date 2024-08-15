Bülent Uygun'un kızı yoğun bakıma kaldırıldı

Bülent Uygun'un şeker komasına giren 28 yaşındaki kızı Almina Tude Uygun, Çorlu'da özel bir hastanenin yoğun bakımına kaldırılarak tedavi altına alındı.



Almina Tude Uygun'un yoğun bakımdaki tedavisinin devam ettiği kaydedildi.



Ünlü teknik adam, kızının rahatsızlığı nedeniyle izin alarak Çorlu'ya gitti. Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında oynanacak Bellona Kayserispor maçında takımın başında yer almayacak.



Kırmızı-beyazlı ekibi, Kayserispor maçına yardımcı antrenörler Sefer Yılmaz ve Mehmet Yozgatlı'nın hazırlayacağı belirtildi.