Bülent Uygun'un kızı yoğun bakıma kaldırıldı

Sivasspor'un teknik direktörü Bülent Uygun'un şeker komasına giren kızı yoğun bakıma kaldırıldı.

Bülent Uygun'un kızı yoğun bakıma kaldırıldı

Bülent Uygun'un şeker komasına giren 28 yaşındaki kızı Almina Tude Uygun, Çorlu'da özel bir hastanenin yoğun bakımına kaldırılarak tedavi altına alındı.

Almina Tude Uygun'un yoğun bakımdaki tedavisinin devam ettiği kaydedildi.

Ünlü teknik adam, kızının rahatsızlığı nedeniyle izin alarak Çorlu'ya gitti. Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında oynanacak Bellona Kayserispor maçında takımın başında yer almayacak.

Kırmızı-beyazlı ekibi, Kayserispor maçına yardımcı antrenörler Sefer Yılmaz ve Mehmet Yozgatlı'nın hazırlayacağı belirtildi.

Öne Çıkan Video

Dijital çağda ebeveyn olmak

TÜRKİYE HABERLERİ

Tokat'ta bir otomobil 50 metre yükseklikten tarlaya devrildi

Tokat'ta bir otomobil 50 metre yükseklikten tarlaya devrildi

Yolun karşısına geçmek isteyen çocuğa otomobil çarptı

Yolun karşısına geçmek isteyen çocuğa otomobil çarptı

Manisa'da uyuşturucu operasyonunda 1 tutuklama

Manisa'da uyuşturucu operasyonunda 1 tutuklama

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas Meclis'e hitap ediyor: "Çözüm kalmadı, Filistin liderliği ile Gazze'ye gitme kararı aldım"

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas Meclis'e hitap ediyor: "Çözüm kalmadı, Filistin liderliği ile Gazze'ye gitme kararı aldım"

Sahipsiz hayvan düzenlemesinin iptali için AYM’ye başvuru

Sahipsiz hayvan düzenlemesinin iptali için AYM’ye başvuru

İETT'den kadın yolcular için yeni uygulama | İstedikleri güzergahta inebilecekler

İETT'den kadın yolcular için yeni uygulama | İstedikleri güzergahta inebilecekler

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...