Bulgar kadın İstanbul'da 47 bin euro'luk ameliyattan sonra can vermişti. Doktorla ilgili karar açıklandı

İstanbul 'da özel bir hastanede yaşamını yitiren Bulgaristan vatandaşı kadının ölümüne ilişkin inceleme yapan Sağlık Bakanlığı Mesleki Sorumluluk Kurulu, doktor hakkında soruşturma açılması için görüş bildirdi.

Bulgaristan'da yaşayan ve bir yıl karaciğer kanseri tedavisi gören Ivanka Yordanova, iddiaya göre sosyal medyada reklamını gördüğü Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. S.Y.'yi telefonla arayıp randevu talep etti.

Eşi Kaloyan Mihaylov ile birlikte, daha önce yapılan tetkiklerini de alarak muayeneye giden Yordanova'ya, Prof. Dr. S.Y. tarafından önce ilaçlı tedavi uygulanacağı, üç ay sonra da ameliyat olacağı söylendi.

47 BİN EURO TALEP EDİLDİ

Yordanova’dan ilaçlı tedavi için 20 bin euro, ameliyat için de 35 bin euro talep edildi.

Nisan ayında 20 bin euro karşılığında ilaçlı tedaviye başlandı. Sonrasında doktor tarafından fiyatlara zam geleceği ve bu nedenle ameliyatın hemen yapılması gerektiği bildirildi ve ameliyat ücreti 12 bin euro daha artırılarak 47 bin euro talep edildi.

Yordanova’nın söz konusu meblağı tek seferde ödeyemeyeceğini belirtmesi üzerine ödeme taksitlendirildi.

AMELİYATTAN SONRA YAŞAMINI YİTİRDİ

Yordanova, 29 Temmuz 2025'te İstanbul'daki özel bir hastanede ameliyat edildi.

İki çocuk annesi kadın, 13 saat süren ameliyatın ardından alındığı yoğun bakımda aynı gün yaşamını yitirdi. İddiaya göre ailenin talebine rağmen otopsi yapılmazken, Yordanova, Bulgaristan’da toprağa verildi.

BAKANLIK İNCELEME BAŞLATTI

Ailenin avukatı Şermin Tankut, yanlış ilaç tedavisi uygulanmış olabileceği iddiasıyla suç duyurusunda bulunurken, Sağlık Bakanlığı Mesleki Sorumluluk Kurulu tarafından inceleme başlatıldı.

Yapılan incelemede, Prof. Dr. S.Y. ile hastanenin başhekimi ve başhekim yardımcısının ifadelerine ve bilirkişi raporuna yer verildi.

Prof. Dr. S.Y. ön incelemede alınan ifadesinde, suçlamayı reddedip, üçüncü evrede olan hastanın gerekli bilgilendirmeler yapıldıktan sonra tedavi ve ameliyatın gerçekleştiğini belirterek, şunları kaydetti:

" 9.07.2025 tarihinde genişletilmiş sağ hemihepatektomi, segmental sol portal ven rezeksiyonu ve rekonstüriksiyonu, parsiyal sağ diyafram rezeksiyonu ve primer onarımı, parsiyal inferio vena kava ve primer rezeksiyonu ve abdominal packing işlemi uygulandı.

- Ardından hasta yoğun bakıma kaldırıldı, burada gelişen DIC sendromu sonrasında hasta yoğun bakımda vefat etti."

HER TÜRLÜ HAZIRLIĞI EKSİKSİZ YAPILDI

Hastanenin Başhekimi ve Mesul Müdürü Prof. Dr. F.Y. de ifadesinde her türlü hazırlığın eksiksiz yapıldığını belirterek ameliyatı gerçekleştiren Prof. Dr. S.Y.’nin kurum kadrosunda yer almayan, misafir genel cerrahi (dış hekim) hekimi olduğunu ve zaman zaman özel hastalarını getirip, ameliyat ettiğini belirterek, yaşamını yitiren hastanın tedavi ve ameliyat süreci içerisinde yapılması gereken tüm işlemlerin gerçekleştirildiğini belirtti.

Prof. Dr. F.Y., "Müteveffa Ivanka Yordanova'nın ameliyatında kurumsal olarak bir eksik bulunmamaktadır." dedi.

"ÖN HAZIRLIĞI TAM YAPILMADI, AMATÖRCE İŞLEMLER YAPILDI"

Sağlık Bakanlığı Mesleki Sorumluluk Kurulu tarafından, Prof. Dr., Doç. Dr. ve Op. Dr.’dan oluşan Genel Cerrahi Uzmanı bilirkişi heyeti, raporu tamamladı.

Hazırlanan bilirkişi raporunda Yordanova için ileri evre bir karaciğer CA'nın ön hazırlığın tam yapılmadığı, konsey kararının alınmadığı, cerrahi öncesinde ve cerrahi sonrasında amatörce işlemler yapıldığı ve cerrahi işlemi yapan Prof. Dr. S.Y.'nin dikkatsiz ve tedbirsiz davrandığı kanaatine varıldığı belirtildi.

Yine raporda, hekimlik mesleğinin icrası kapsamında yapılan muayene, teşhis ve tedaviye ilişkin tıbbi işlem ve uygulamalarda, eylemlerinde, daha ileri bir seviyede eylemlerinin araştırılması gerektiği kanaati oluştuğu ifade edilerek, "4483 Sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması" hakkında kanun gereğince soruşturma izni verilmesi yönünde görüş bildirildi.

"DİKKATSİZ VE TEDBİRSİZ DAVRANDI"

Raporda, şu ifadelere yer verildi:

"- Böyle komplike bir vakanın daha profesyonelce yaklaşılması gerektiği aksi takdirde mortalite ile sonuçlanabilecek komplikasyonlarla sonuçlandığı görüldüğü, ilgili hastanenin ve idari yönetiminin bu tür vakalarda konsey oluşturmadan ameliyat yapılmasına müsaade ettiği ve önlem almadığı için cerrahi işlemi yapan Prof. Dr. S.Y.'nin dikkatsiz ve tedbirsiz davranması, gerekli ön hazırlığı tam yapmadığından idari, mali ve adli işlem yapılması görüşü hasıl olduğu."

HASTANENİN TIBBİ HİZMET SÜRECİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ İSTENDİ

Başhekim Prof. Dr. F.Y. ve Başhekim Yardımcısı Prof. Dr. F.M. hakkında ise soruşturma izni verilmemesi yönünde görüş bildirilirken, bu tür vakalarda konsey oluşturmadan ameliyat yapılmasına müsaade ettiği ve önlem almadığı için hastanenin tıbbi hizmet süreçleri ve idari işleyiş yönünden ayrıca değerlendirilmesi istendi.