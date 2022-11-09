Bulgar polisin öldürülmesinde iki kardeşten biri tutuklandı

Edirne'nin Lalapaşa ilçesine bağlı Küçünlü köyü sınır bölgesinde Bulgar polis memurunun av tüfeğiyle öldürülmesiyle ilgili soruşturma kapsamında şüpheli iki kardeş, ormanda av tüfeği ve 23 fişek ile yakalandı.

Şüpheli kardeşler E.E. ve M.E.'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

''Hırsızlık'' suçundan çok sayıda kayıtları olduğu belirlenen iki şüpheli, sağlık kontrolünden geçirilerek Edirne Adliyesi'ne gönderildi.



Şüphelilerden E. E. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, kardeşi M.E ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kardeşlerin, sınır bölgesine kaçak göçmenlerden para ya da değerli eşyalarını almak için gittikleri ve 4 gün ormanda kaldıkları öğrenildi.



Olay gecesi sınır hattındaki tellerin delik olan kısmında kaçak göçmenleri bekleyen kardeşlerin, Bulgar sınır polisi tarafından fark edilerek, uzaklaşmaları için uyarıldıkları belirtildi.



Bulgar polisin, aracın farlarını yakıp, sınır teline 10 metre mesafede bulunan kardeşlerden uzaklaşmasını istemesi üzerine M.E.'nin tüfekle ateş açıp, sisli ve hafif yağmurlu havada hemen bölgeden kaçtıkları kaydedildi.



Şüpheli kardeşlerin verdikleri ifadede, Bulgar sınır polisinin kendilerini uzaklaştırmak için uyarıp, araç farlarını üzerlerine yakmasının ardından ateş açarak kaçtıklarını söyledikleri öğrenildi.



NE OLMUŞTU?



Lalapaşa ilçesine bağlı Küçünlü köyü sınır hattında önceki gün Bulgar polis memuru av tüfeğiyle vurularak öldürülmüş, Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri kısa sürede olaya karıştıkları iddia edilen E.E. ve M.E.'yi av tüfeğiyle yakalamıştı.