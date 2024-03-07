Bulgaristan gümrüğünde binlerce paket kaçak sigara yakalandı

Edirne Kapıkule Sınır Kapısı'nda Gümrük Muhafaza Ekipleri'nin kaçakçılıkla mücadeleri sürüyor.

Kapıkule'den geçip Bulgar Sınır Kapısı'na gelen ve TIR'da yakıt olarak kullanılan pelet yükü olduğunu belirten Belarus vatandaşı olan sürücü, ısınma amaçlı peletleri Türkiye'den Bulgaristan üzerinden Çek Cumhuriyeti'ne taşıdığını açıkladı.



Araç, taşınan kargoda şüpheli yoğunlukların tespit edildiği X-ray ekipmanı da dahil olmak üzere detaylı bir gümrük muayenesi için seçildi. Yapılan kontrollerde pelet çuvallarının arasına karton ve kutu sigaraların saklandığı tespit edildi.

ETİKETLER ÜSTÜNDE



Belarus vergi etiketi taşıyan çeşitli markalara ait toplam 116 bin 150 paket sigara bulundu.



Yaklaşık olarak 440 bin euro değerinde tüketim malına el konuldu. Yapılan yakamla sonrası Haskovo Bölge Savcılığı'nın denetimi altındaki soruşturmacı gümrük müfettişleri tarafından ön duruşma işlemleri başlatıldı.