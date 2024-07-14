Bulgaristan - Türkiye sınırında yangın

Bulgaristan’da çıkan ve Edirne'nin sınır köylerine dayanan orman yangını ürkütücü boyuta ulaştı. Havanın kararmasıyla alevlerin büyüklüğü gözler önüne serildi.

Bulgaristan - Türkiye sınırında yangın

Cumartesi günü sabah saatlerinde ’da çıkan orman yangını -Bulgaristan sınır hattında ilerleyişini devam ettiriyor. Rüzgârın da etkisiyle zaman zaman ürkütücü boyuta ulaşan alevler, Edirne'nin Büyükismailçe ve Uzgaç köylerinden görülebiliyor.

Yangının devam ettiği bölgeye en yakın köylerden olan Büyükismailçe ve Uzgaç köylerini adeta alevler aydınlattı. Bulgaristan'da geniş bir alana yayınlan alevler, yangının büyüklüğünü gözler önüne serdi.

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