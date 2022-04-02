Bulgaristan'a açılan Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda 22 kilometrelik TIR kuyruğu

Hamzabeyli'den çıkış yapmak üzere ihracat yükü taşıyan tırların yoğunluğuna Bulgaristan'ın alımda yanıt verememesi üzerine tır kuyrukları uzamaya başladı.



Hafta içi başlayan tır yoğunluğunun hafta sonuna doğru artması nedeniyle tır kuyruğu 22 kilometreye çıktı.



Sınırda bekleyen tır şoförlerinden Okan Memiş, Bulgaristan'ın yoğunluğa cevap verememesi nedeniyle uzun süredir kuyrukta beklediğini söyledi.



Kuyruğun çok yavaş eridiğini belirten Memiş, "Bulgaristan araçların işlemlerini yavaş yapıyor. Biz de bekliyoruz. Hamzabeyli'de de tır parkı kısıtlı. Bu nedenlerden dolayı uzun tır kuyrukları oluşuyor." diye konuştu.



Tır sürücüsü Derviş Boztepe ise Romanya'ya ihracat yükü götürdüğünü ifade etti.



Kuyruklarda beklemenin tır şoförlerini olumsuz etkilediğini anlatan Boztepe, Bulgaristan'ın alımları hızlandırması ve Hamzabeyli Sınır Kapısı'ndaki tır parkının genişletilmesi gerektiğini kaydetti.