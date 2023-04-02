Bulgaristan'da iki yılda 5. seçim: Türkiye'de 24 sandık kuruldu

Ülkenin 49’uncu parlamentosunda ilk iki siyasi gücün arasında olması beklenen Değişime Devam-Demokratik Bulgaristan (PP-DB) koalisyonunun eş başkanlarından Atanas Atanasov, ülkenin son 2 yıldır Cumhurbaşkanı Rumen Radev tarafından yönetildiğini ima ederek, “Parlamenter cumhuriyetimizin yeniden ayağa kalkması için oy verdim. İktidarın parlamenter denetim altına geri dönmesi şart.” ifadelerini kullandı. Daha önce 12 yıl başbakanlık yapan Bulgaristan’ın Avrupalı Gelişimi İçin Yurttaşlar (GERB) partisi lideri Boyko Borisov, yeni parlamentoda en büyük gruba sahip olmak istediklerini açıkladı.



Borisov, şunları söyledi:



Seçim sonrası politikacılar akılcı davranıp hükümet kurmamaları durumunda bunun neticeleri devletimizin intiharı olur. Savaşın sürdüğü ve mal temini sıkıntılarının yaşandığı bir ortamda bizim yerimiz demokratik dünyanın yanındadır.”



Rusya yanlısı Bulgaristan Sosyalist Partisinin lideri Korneliya Ninova da “Daha yüksek gelirler ve daha düşük fiyatlar, yerel üretime destek, savaşın durması, çocuklarımızın eş cinsellik ideolojisinden uzaklaştırılmaları, devlette istikrar ve güvenlik olması için oy kullandım.” diye konuştu.



HÖH PARTİSİ'NİN TUTUMU



Bulgaristan’da Türk ve Müslüman seçmenlerin geleneksel olarak desteklediği Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) partisinin Genel Başkanı Mustafa Karadayı da “Akılcılık, sorumluluk ve diyalog için oyumu verdim. İçinde bulunduğumuz siyasi krizden çıkmamız gerek çünkü bu krizden çıkmazsak diğer sorunları da çözemeyeceğiz.” dedi.



Karadayı, seçim kampanyasında Türkiye’de yaşayan seçmenlerden de kararlı destek beklediğini söylemişti. Yeni parlamentoda hükümete dahil olmak istediklerini belirten Karadayı, bu doğrultuda milletvekili sayılarını 36’dan en az 40’a çıkartmak istediklerini söylemişti.



Bulgaristan’da ve yurt dışında kayıtlı 6 milyon 600 bin seçmen, 21 parti ve koalisyon arasında tercih yapıyor. Sandıklar, saat 20.00’de kapanacak.